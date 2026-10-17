​Reuters: делегати залишили засідання комітету МВФ під час виступу російського представника

Логотип щорічних зборів МВФ та Групи Світового банку 2026 року в Бангкоку

Багато делегатів засідання керівного комітету Міжнародного валютного фонду в суботу залишили залу під час звернення міністра фінансів РФ Антона Силуанова російською мовою.

Про це агенція Reuters пише із посиланням на три джерела, обізнані із ситуацією.

Вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року загострило суперечності в Міжнародному валютно-фінансовому комітеті, через що протягом наступних років він не міг узгодити спільні заяви. Глибокі розбіжності знову проявилися під час щорічних зборів МВФ і Світового банку цього тижня в Бангкоку, де загострилася напруженість між США та Україною.

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«Засідання залишили багато делегацій, зокрема представники країн Європейського Союзу», – повідомило Reuters одне з джерел.

Інший посадовець, який перебував у залі, розповів, що після того, як російський представник почав виступати, приміщення залишили майже десяток делегатів. За його словами, серед тих, хто вийшов, були представники Данії, Швеції, Фінляндії, Норвегії, Литви, Латвії та Естонії.

«Війна в Україні має для нас у Європі екзистенційне значення. Ми не можемо нормалізувати відносини з Росією»,– заявив один із європейських дипломатів.

У четвер Німеччина застерегла від спроб повернути Росію на міжнародну арену після того, як Силуанов узяв участь у зустрічі міністрів фінансів і керівників центральних банків країн «Групи двадцяти» (G20). Це сталося після того, як США запросили російського посадовця на його першу очну зустріч G20 від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Того ж дня заступниця міністра фінансів США Ерін Браун заявила Reuters, що Вашингтон, який нині головує в G20, підтримує присутність Росії попри занепокоєння європейських країн.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи в п’ятницю на саміті Європейського Союзу, різко розкритикував угоду президента США Дональда Трампа з Росією щодо дизельного пального та привітав перспективу активнішої участі європейських союзників у мирних переговорах.

Лідери ЄС висловили підтримку Зеленському після того, як Трамп знову розкритикував Україну, назвавши її удари по російських нафтопереробних заводах «ганьбою».