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Фінляндія пропонує повністю заборонити туристичні візи росіянами на рівні ЄС

Очільниця МЗС країни Еліна Валтонен запросила інші країни-члени блоку приєднатися до спільного листа на адресу Європейської комісії. 

Фінляндія пропонує повністю заборонити туристичні візи росіянами на рівні ЄС
Очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен
Фото: EPA/UPG

Фінляндія ініціює запровадження повної заборони на видачу туристичних віз громадянам Росії на рівні Європейського Союзу.

Про це пише Укрінформ з посиланням на уряд країни.

З таким закликом до Єврокомісії виступила міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен.

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“Поки Росія продовжує своє вторгнення, російським громадянам не повинні видавати туристичні візи. Війна Росії проти України триває вже п'ятий рік. Неправильно, що росіяни можуть їздити до Європи, щоб насолоджуватися тутешнім способом життя та свободами, поки їхня країна бомбардує домівки українців”, – наголосила Валтонен.

За словами очільниці МЗС, Фінляндія заборонила видачу віз росіянам для неважливих поїздок на урядовому рівні ще у 2022 році. На її думку, такі самі обмеження нарешті мають бути запроваджені на рівні всього Євросоюзу.

Валтонен запросила інші країни-члени ЄС приєднатися до спільного листа на адресу Європейської комісії. 

Окрім повної заборони туристичних віз, ініціатива передбачає блокування віз для найближчого оточення Володимира Путіна, візові обмеження для російських спортсменів та ефективну реалізацію заборони на в'їзд для російських військових та колишніх учасників бойових дій, щодо якої країни ЄС дійшли згоди влітку.

  • Як повідомили офіційні Гельсінкі, лише протягом 2025 року країни Шенгенської зони видали росіянам майже 500 тисяч туристичних віз.
  • Раніше стало відомо, що Євросоюз готується посилити візові правила для громадян Росії, які в’їжджають до країн блоку як туристи, щоб зміцнити безпеку Європи на тлі загрози диверсій та інших гібридних атак.
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