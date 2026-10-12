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"Книга катів" оприлюднила дані 49 російських суддів, які фабрикують вироки полоненим українцям

Від 2022 року Південний окружний воєнний суд  ухвалив обвинувальні вироки у 436 справах проти громадян України.  

"Книга катів" оприлюднила дані 49 російських суддів, які фабрикують вироки полоненим українцям
Суд в РФ (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Проєкт "Книга катів українського народу" оприлюднив імена 49 російських суддів, причетних до фабрикування вироків полоненим громадянам України.

Про це повідомляється на сайті проєкту.

Йдеться про 26 суддів Південного окружного військового суду РФ, які із серпня 2022 року винесли щонайменше 128 обвинувальних вироків громадянам України, зокрема військовополоненим, а також 23 суддів 2-го Західного окружного військового суду РФ, які за тим же сценарієм засудили 224 українців.

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"У провадженні цих суддів на момент підготовки матеріалу залишалося щонайменше 150 справ, тож конвеєр фальсифікацій продовжує працювати", - ідеться в повідомленні. 

Від 2022 року Південний окружний воєнний суд у Ростові-на-Дону загалом ухвалив обвинувальні вироки у 436 справах проти громадян України. Інші воєнні суди розглядають подібні сфальсифіковані справи у менших обсягах. 

Повний список встановлених суддів можна переглянути за посиланням

Найчастіше українців засуджують за статтями 205.3 Кримінального кодексу РФ (проходження навчання з метою терористичної діяльності) та 205.4 КК РФ (участь у терористичній спільноті). Саме за цими статтями судили переважну більшість захисників “Азовсталі”. Типові строки - 13 та 18 років позбавлення волі, в окремих випадках - довічне ув’язнення.

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