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На Вінниччині агент ФСБ отримав 15 років тюрми за підпал релейної шафи Укрзалізниці

Засуджений пройшов понад 10 кілометрів пішки, щоб заплутати сліди та уникнути камер відеоспостереження.

На Вінниччині агент ФСБ отримав 15 років тюрми за підпал релейної шафи Укрзалізниці
Ілюстративне фото
Фото: pixabay

За матеріалами Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили агента ФСБ, який підпалив релейну шафу Укрзалізниці у Вінниці.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, до диверсії чоловік готувався заздалегідь. Він переодягнувся у власному гаражі, а потім пройшов пішки понад 10 кілометрів до залізничного об’єкта, змінюючи маршрут та уникаючи камер відеоспостереження.

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Диверсанта затримали в березні 2025 року – протягом 48 годин після підпалу, за місцем його проживання.

Як встановило розслідування, засуджений був місцевим військовослужбовцем-контрактником, який самовільно залишив військову частину та переховувався. Згодом він почав шукати підробітки в Telegram-каналах, де й потрапив у поле зору російської спецслужби.

За завданням ФСБ чоловік мав знищити релейну шафу на місцевій залізничній лінії, щоб порушити логістику вантажних перевезень.

Для підпалу він придбав у будівельному магазині розпалювач, перелив його в пляшку з-під води, а потім облив легкозаймистою сумішшю енергообладнання та підпалив його. Загоряння агент зняв на телефон, щоб передати відеозвіт російським кураторам.

Під час обшуків правоохоронці вилучили одяг, у якому чоловік вчинив диверсію, та смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України – диверсія в умовах воєнного стану та ч. 5 ст. 407 ККУ – самовільне залишення військової частини.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

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