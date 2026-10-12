На Вінниччині агент ФСБ отримав 15 років тюрми за підпал релейної шафи Укрзалізниці

Засуджений пройшов понад 10 кілометрів пішки, щоб заплутати сліди та уникнути камер відеоспостереження.

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За матеріалами Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засудили агента ФСБ, який підпалив релейну шафу Укрзалізниці у Вінниці.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, до диверсії чоловік готувався заздалегідь. Він переодягнувся у власному гаражі, а потім пройшов пішки понад 10 кілометрів до залізничного об’єкта, змінюючи маршрут та уникаючи камер відеоспостереження.

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Диверсанта затримали в березні 2025 року – протягом 48 годин після підпалу, за місцем його проживання.

Як встановило розслідування, засуджений був місцевим військовослужбовцем-контрактником, який самовільно залишив військову частину та переховувався. Згодом він почав шукати підробітки в Telegram-каналах, де й потрапив у поле зору російської спецслужби.

За завданням ФСБ чоловік мав знищити релейну шафу на місцевій залізничній лінії, щоб порушити логістику вантажних перевезень.

Для підпалу він придбав у будівельному магазині розпалювач, перелив його в пляшку з-під води, а потім облив легкозаймистою сумішшю енергообладнання та підпалив його. Загоряння агент зняв на телефон, щоб передати відеозвіт російським кураторам.

Під час обшуків правоохоронці вилучили одяг, у якому чоловік вчинив диверсію, та смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України – диверсія в умовах воєнного стану та ч. 5 ст. 407 ККУ – самовільне залишення військової частини.

Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.