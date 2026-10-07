Зрадник планував закласти саморобну вибухівку у квартирі військового, щоб російські спецслужби дистанційно підірвали її.

15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, який на замовлення російської спецслужби готував убивство українського військовослужбовця у Запоріжжі.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Йдеться про сержанта розвідроти Десантно-штурмових військ ЗСУ, який після участі в боях на південному фронті перебував у ротації. Військовий орендував квартиру у чоловіка, завербованого російськими спецслужбами.

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За матеріалами справи, агент мав закласти у помешканні саморобний вибуховий пристрій. Після цього він повинен був повідомити куратору з ФСБ про готовність до теракту, щоб російські спецслужбісти дистанційно підірвали вибухівку в момент перебування військового у квартирі.

СБУ затримала чоловіка у листопаді 2025 року в Запоріжжі, коли він придбав компоненти для виготовлення вибухового пристрою.

Як встановило слідство, завдання ФСБ виконував інженер з охорони праці місцевого медичного закладу. На російську спецслужбу його вивів колишній колега, який перебуває в окупованому Мелітополі та співпрацює з РФ.

Спочатку агент збирав для росіян інформацію про геолокації діючих енергооб’єктів у Запоріжжі. Ці дані мали використовувати для підготовки нових ракетних, авіаційних та дронових атак.

Згодом він повідомив куратору про свого квартиранта-військового та отримав завдання його ліквідувати. Для спорядження вибухівки зрадник придбав необхідні підручні засоби та мав отримати від російських спецслужб координати схрону з вибуховою речовиною.

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Під час обшуків у чоловіка вилучили компоненти для саморобної бомби, смартфон і комп’ютерну техніку з доказами його злочинної діяльності.

Суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому призначили 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.