У Прилуках оголосили три дні жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по багатоповерхівці

У Прилуцькій міській територіальній громаді оголосили три дні жалоби через загибель людей внаслідок російської атаки 7 жовтня.
Про це повідомила Прилуцька міська рада.
Дні жалоби триватимуть 7, 8 та 9 жовтня.
У міській раді висловили співчуття родинам і близьким загиблих та побажали якнайшвидшого одужання постраждалим.
"Сьогодні вся Прилуцька громада схиляє голови у глибокій скорботі. Ми поділяємо біль тих, хто втратив найдорожчих", – ідеться у повідомленні.
- Унаслідок російської атаки на Прилуки наразі відомо про 16 загиблих людей, ще 55 - постраждали, серед них семеро дітей. Пошкоджені 15 багатоквартирних та 16 приватних будинків. Рятувально-пошукові роботи тривають.
- Також унаслідок атаки пошкоджено газопровід середнього тиску. Через це понад 18 тисяч мешканців міста тимчасово залишилися без газопостачання.