У Прилуках оголосили три дні жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по багатоповерхівці

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У Прилуцькій міській територіальній громаді оголосили три дні жалоби через загибель людей внаслідок російської атаки 7 жовтня.

Про це повідомила Прилуцька міська рада.

Дні жалоби триватимуть 7, 8 та 9 жовтня.

У міській раді висловили співчуття родинам і близьким загиблих та побажали якнайшвидшого одужання постраждалим.

"Сьогодні вся Прилуцька громада схиляє голови у глибокій скорботі. Ми поділяємо біль тих, хто втратив найдорожчих", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок російської атаки на Прилуки наразі відомо про 16 загиблих людей, ще 55 - постраждали, серед них семеро дітей. Пошкоджені 15 багатоквартирних та 16 приватних будинків. Рятувально-пошукові роботи тривають.