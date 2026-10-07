Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ГоловнаСуспільствоВійна

У Прилуках оголосили три дні жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по багатоповерхівці

Дні жалоби триватимуть 7, 8 та 9 жовтня.

У Прилуках оголосили три дні жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по багатоповерхівці

У Прилуцькій міській територіальній громаді оголосили три дні жалоби через загибель людей внаслідок російської атаки 7 жовтня.

Про це повідомила Прилуцька міська рада.

Дні жалоби триватимуть 7, 8 та 9 жовтня.

У міській раді висловили співчуття родинам і близьким загиблих та побажали якнайшвидшого одужання постраждалим.

"Сьогодні вся Прилуцька громада схиляє голови у глибокій скорботі. Ми поділяємо біль тих, хто втратив найдорожчих", – ідеться у повідомленні.

  • Унаслідок російської атаки на Прилуки наразі відомо про 16 загиблих людей, ще 55 - постраждали, серед них семеро дітей. Пошкоджені 15 багатоквартирних та 16 приватних будинків. Рятувально-пошукові роботи тривають.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies