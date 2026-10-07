Внаслідок атак загинув 64-річний чоловік, його дружина зазнала поранень, також постраждав водій автобуса.

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У Слов’янську Донецької області російські дрони атакували автобус та цивільний автомобіль. Унаслідок ударів є загиблий та поранені.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Близько 12:00 російський FPV-дрон влучив в автобус, який здійснював рейс за маршрутом №13. Унаслідок атаки поранення отримав водій. Через обстріл автобуси за цим маршрутом тимчасово не курсуватимуть.

Крім того, близько 10:00 у віддаленому районі Слов’янська дрон на оптоволокні атакував цивільний автомобіль, у якому їхало подружжя.

64-річний чоловік загинув на місці. Його дружина отримала поранення та перебувала у стані шоку.