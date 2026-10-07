У Слов’янську Донецької області російські дрони атакували автобус та цивільний автомобіль. Унаслідок ударів є загиблий та поранені.
Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.
Близько 12:00 російський FPV-дрон влучив в автобус, який здійснював рейс за маршрутом №13. Унаслідок атаки поранення отримав водій. Через обстріл автобуси за цим маршрутом тимчасово не курсуватимуть.
Крім того, близько 10:00 у віддаленому районі Слов’янська дрон на оптоволокні атакував цивільний автомобіль, у якому їхало подружжя.
64-річний чоловік загинув на місці. Його дружина отримала поранення та перебувала у стані шоку.
- Уночі 7 жовтня ворог завдав ракетного удару по місту Прилуки на Чернігівщині. Одне з влучань відбулося в житлову багатоповерхівку. Триває розбір завалів. Станом на 13:40 відомо про 14 жертв, ще 50 поранені.