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У Слов'янську росіяни атакували автобус та авто, є жертви

Внаслідок атак загинув 64-річний чоловік, його дружина зазнала поранень, також постраждав водій автобуса.

У Слов'янську росіяни атакували автобус та авто, є жертви
Наслідки атаки РФ по Слов'янську
Фото: Вадим Лях/Слов'янська МВА

У Слов’янську Донецької області російські дрони атакували автобус та цивільний автомобіль. Унаслідок ударів є загиблий та поранені.

Про це повідомив начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Близько 12:00 російський FPV-дрон влучив в автобус, який здійснював рейс за маршрутом №13. Унаслідок атаки поранення отримав водій. Через обстріл автобуси за цим маршрутом тимчасово не курсуватимуть.

Крім того, близько 10:00 у віддаленому районі Слов’янська дрон на оптоволокні атакував цивільний автомобіль, у якому їхало подружжя.

64-річний чоловік загинув на місці. Його дружина отримала поранення та перебувала у стані шоку.

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