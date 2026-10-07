"Радіо Свобода": посли ЄС погодили надсилання Україні листів щодо кластерів 2 і 3

Якщо всі необхідні умови будуть виконані, у понеділок, 12 жовтня, країни-члени ЄС мають погодити переговорні позиції.

Посли країн Європейського Союзу погодили сьогодні надсилання Україні та Молдові листів, які сигналізують про підготовку до відкриття кластерів 2 “Внутрішній ринок” та 3 “Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання”.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на джерело.

Якщо всі необхідні умови будуть виконані, у понеділок, 12 жовтня, країни-члени ЄС мають погодити спільні переговорні позиції.

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Вже наступного дня, 13 жовтня два кластери можуть бути офіційно відкриті для України та Молдови.

Додамо, для України подальший рух залежить, зокрема, від ухвалення Верховною Радою законопроєкту щодо освітніх прав національних меншин. Йдеться про законопроєкт №16119 “Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права на освіту корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України”.

Його ухвалення має усунути одну з головних причин, через які Угорщина досі блокувала відкриття наступних переговорних кластерів для України. Будапешт готовий зняти заперечення щодо кластерів 2 і 3 за умови ухвалення цього закону. Раніше Українська правда повідомляла, що Угорщина не блокуватиме їхнє погодження.

Про можливість відкрити два наступні кластери вже цього тижня заявляла єврокомісарка з питань розширення Марта Кос.

Переговорні розділи щодо вступу до ЄС об’єднані у шість тематичних кластерів. Україна та Молдова вже відкрили два з них: кластер 1 “Основи процесу вступу” у червні та кластер 6 “Зовнішні відносини” у липні 2026 року.

У разі відкриття кластерів 2 і 3 Україні залишатиметься відкрити кластер 4 “Зелений порядок денний та стала взаємопов’язаність” і кластер 5 “Ресурси, сільське господарство та згуртованість”.