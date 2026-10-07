Україна вдарила по аеродрому "Сеща" в РФ та російських пунктах управління БпЛА

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Україна вдарила по аеродрому в Брянській області

Сили оборони протягом 6 жовтня та в ніч на 7 жовтня завдали ударів по низці військових об’єктів ворога на окупованих територіях України та в РФ.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, українські військові уразили аеродром "Сеща" у Брянській області Росії. Ступінь завданих йому збитків наразі встановлюють.

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У районі Гриньового там само під удар потрапила російська станція радіоелектронної боротьби, а поблизу Еліонки – радіолокаційна станція.

У районі Донецька українські сили вдарили по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників окупантів. Також у Запорізькій області уражено пункти управління БпЛА в районах Білоцерківки та Кам’янки.

Крім того, поблизу Гірника на Донеччині поцілили в командний пункт, а в районах Українська та Курахівки – командно-спостережні пункти російських військ.

На тимчасово окупованій Луганщині Сили оборони уразили склад матеріально-технічних засобів у районі Криничного та склад паливно-мастильних матеріалів поблизу Кондрючого.