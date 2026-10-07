Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна вдарила по аеродрому "Сеща" в РФ та російських пунктах управління БпЛА

Ступінь завданих збитків наразі встановлюють.

Україна вдарила по аеродрому "Сеща" в РФ та російських пунктах управління БпЛА
Україна вдарила по аеродрому в Брянській області
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони протягом 6 жовтня та в ніч на 7 жовтня завдали ударів по низці військових об’єктів ворога на окупованих територіях України та в РФ. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, українські військові уразили аеродром "Сеща" у Брянській області Росії. Ступінь завданих йому збитків наразі встановлюють. 

Реклама

У районі Гриньового там само під удар потрапила російська станція радіоелектронної боротьби, а поблизу Еліонки – радіолокаційна станція.

У районі Донецька українські сили вдарили по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників окупантів. Також у Запорізькій області уражено пункти управління БпЛА в районах Білоцерківки та Кам’янки.

Крім того, поблизу Гірника на Донеччині поцілили в командний пункт, а в районах Українська та Курахівки – командно-спостережні пункти російських військ.

На тимчасово окупованій Луганщині Сили оборони уразили склад матеріально-технічних засобів у районі Криничного та склад паливно-мастильних матеріалів поблизу Кондрючого. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies