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У будинку, зруйнованому у Прилуках, проживали працівники "Нафтогазу". Місто частково без газу після удару

Тимчасово без газопостачання 18 тисяч жителів міста.

У будинку, зруйнованому у Прилуках, проживали працівники "Нафтогазу". Місто частково без газу після удару
Обстріл Прилук
Фото: Сергій Федоренко

Унаслідок нічної російської атаки на Прилуки пошкоджено газопровід середнього тиску. Через це понад 18 тисяч мешканців міста тимчасово залишилися без газопостачання.

Про це у Facebook повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

На місці працюють фахівці "Газмережі": вони перевіряють газові мережі та обладнання, щоб якнайшвидше відновити постачання.

 За словами Федоренка, у будинку, по якому вдарила ворожа ракета, жили, зокрема, працівники "Нафтогазу". Наразі відомо про одну загиблу працівницю. 

Розбір завалів триває, а місцеві підприємства надають техніку та людей для пошуково-рятувальних робіт.

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