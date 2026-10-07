У будинку, зруйнованому у Прилуках, проживали працівники "Нафтогазу". Місто частково без газу після удару

Унаслідок нічної російської атаки на Прилуки пошкоджено газопровід середнього тиску. Через це понад 18 тисяч мешканців міста тимчасово залишилися без газопостачання.
Про це у Facebook повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.
На місці працюють фахівці "Газмережі": вони перевіряють газові мережі та обладнання, щоб якнайшвидше відновити постачання.
За словами Федоренка, у будинку, по якому вдарила ворожа ракета, жили, зокрема, працівники "Нафтогазу". Наразі відомо про одну загиблу працівницю.
Розбір завалів триває, а місцеві підприємства надають техніку та людей для пошуково-рятувальних робіт.
- Уночі 7 жовтня російська ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок у Прилуках, зруйнувавши два під’їзди. Станом на 11:38 відомо про дев’ятьох загиблих і 34 поранених, серед жертв – четверо дітей. Серед постраждалих – троє дітей та поліцейська, наймолодшій пораненій дитині три роки.