Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Однієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
ЕксклюзивОднієї моделі медсестринської лікарні не буде, – Ляшко
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Тепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
ЕксклюзивТепер 100% людей, які мають отримати статус інвалідність за станом здоров’я, її отримують, – Ляшко про реформу МСЕКів
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
Кабмін скасує мораторій на підвищення тарифів. Це відкриє шлях до їхнього поступового зростання
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ГоловнаСуспільствоЖиття

СБУ попередила, що Росія готує вкиди фейків щодо ситуації в Олешках

Російські військовослужбовці отримали наказ підготувати серію “компрометуючих” інтерв’ю за участі жителів тимчасово захопленого міста. 

СБУ попередила, що Росія готує вкиди фейків щодо ситуації в Олешках
Зруйновані будинки в Олешках
Фото: соцмережі

Служба безпеки України попереджає, що Росія активізувала підготовку низки інформаційно-психологічних спецоперацій щодо ситуації в Олешках на Херсонщині.

Такі дані СБУ виявила під час своєї контррозвідувальної діяльності, йдеться у пресрелізі.

Відомо, що військовослужбовці одного з підрозділів окупантів отримали наказ підготувати серію “компрометуючих” інтерв’ю за участі жителів тимчасово захопленого міста.

Реклама

На цих роликах місцеві мешканці обов’язково мають:

  • звинуватити Сили оборони України у постійних обстрілах та блокаді міста; 
  • дискредитувати рішення військово-політичного керівництва нашої держави;
  • висловити позитивне ставлення та вдячність військовим країни-агресора. 

Реалізація цієї кампанії запланована на жовтень – початок листопада цього року.

“Агресор не має успіхів на полі бою, тому у будь-який спосіб намагається підірвати психоемоційний стан українців та дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави”, – зазначили у СБУ.

Спецслужба закликала представників українських ЗМІ та громадян не довіряти публікаціям ворожих чи проросійських телеграм-каналів і не поширювати неперевірені дані. 

Читайте також«Ми, звісно, виживемо… або ні». Що відбувається в окупованих Олешках

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що десятки людей залишають окуповані Олешки самостійно. Хтось виїжджає на велосипедах чи мопедах, а хтось іде пішки, зокрема для того, щоб знайти та придбати їжу для себе і своїх близьких.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies