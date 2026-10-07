СБУ попередила, що Росія готує вкиди фейків щодо ситуації в Олешках

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Служба безпеки України попереджає, що Росія активізувала підготовку низки інформаційно-психологічних спецоперацій щодо ситуації в Олешках на Херсонщині.

Такі дані СБУ виявила під час своєї контррозвідувальної діяльності, йдеться у пресрелізі.

Відомо, що військовослужбовці одного з підрозділів окупантів отримали наказ підготувати серію “компрометуючих” інтерв’ю за участі жителів тимчасово захопленого міста.

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На цих роликах місцеві мешканці обов’язково мають:

звинуватити Сили оборони України у постійних обстрілах та блокаді міста;

дискредитувати рішення військово-політичного керівництва нашої держави;

висловити позитивне ставлення та вдячність військовим країни-агресора.

Реалізація цієї кампанії запланована на жовтень – початок листопада цього року.

“Агресор не має успіхів на полі бою, тому у будь-який спосіб намагається підірвати психоемоційний стан українців та дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави”, – зазначили у СБУ.

Спецслужба закликала представників українських ЗМІ та громадян не довіряти публікаціям ворожих чи проросійських телеграм-каналів і не поширювати неперевірені дані.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що десятки людей залишають окуповані Олешки самостійно. Хтось виїжджає на велосипедах чи мопедах, а хтось іде пішки, зокрема для того, щоб знайти та придбати їжу для себе і своїх близьких.