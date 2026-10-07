СБУ попередила, що Росія готує вкиди фейків щодо ситуації в Олешках

Служба безпеки України попереджає, що Росія активізувала підготовку низки інформаційно-психологічних спецоперацій щодо ситуації в Олешках на Херсонщині.
Такі дані СБУ виявила під час своєї контррозвідувальної діяльності, йдеться у пресрелізі.
Відомо, що військовослужбовці одного з підрозділів окупантів отримали наказ підготувати серію “компрометуючих” інтерв’ю за участі жителів тимчасово захопленого міста.
На цих роликах місцеві мешканці обов’язково мають:
- звинуватити Сили оборони України у постійних обстрілах та блокаді міста;
- дискредитувати рішення військово-політичного керівництва нашої держави;
- висловити позитивне ставлення та вдячність військовим країни-агресора.
Реалізація цієї кампанії запланована на жовтень – початок листопада цього року.
“Агресор не має успіхів на полі бою, тому у будь-який спосіб намагається підірвати психоемоційний стан українців та дестабілізувати ситуацію всередині нашої держави”, – зазначили у СБУ.
Спецслужба закликала представників українських ЗМІ та громадян не довіряти публікаціям ворожих чи проросійських телеграм-каналів і не поширювати неперевірені дані.
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