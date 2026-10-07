ГУР опублікувало дані росіян, причетних до незаконних розкопок Херсонеса Таврійського та Мірмекію

Головне управління розвідки оприлюднило у розділі "Викрадена спадщина" порталу War&Sanctions дані про п’ятьох росіян, причетних до незаконних археологічних робіт на території окупованого Криму, а також інформацію про 14 викрадених українських культурних цінностей.

Про це повідомляється на сайті ГУР.

Зазначається, що з 2020–2021 років окупанти проводять масштабні незаконні археологічні роботи на території та поблизу Херсонеса Таврійського в межах реалізації проєкту "Новый Херсонес". У липні 2024 року в рамках цього проєкту відкрили історико-археологічний парк та музейно-храмовий комплекс.

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"Зведення комплексу супроводжувалося втручанням в історико-археологічне середовище пам’ятки. Проведення будівельних робіт призвело до суттєвого пошкодження та знищення частини культурного шару", - наголосили в ГУР.

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Розвідка оприлюднює дані чотирьох осіб, причетних до реалізації цього проєкту:

Наталія Соловйова — директорка Центру рятівної археології Інституту історії матеріальної культури РАН;

Іван Єсін — директор Фонду підтримки гуманітарних наук “Моя история”;

Максим Жукалов — так званий заступник Губернатора міста Севастополя;

Лариса Шепко — професорка кафедри всесвітньої історії “Донецького державного університету”.

Серед оприлюднених сьогодні осіб також Надєжда Міліхіна - молодша наукова співробітниця Відділу історії античної культури Федеральної державної бюджетної установи науки РФ Інституту історії матеріальної культури РАН. Вона була заступницею російського археолога Алєксандра Бутягіна під час незаконної Мірмекійської археологічної експедиції державного Ермітажу на ТОТ Криму.

У 2024 році прокуратура Криму та міста Севастополь повідомила Бутягіну про підозру в умисному незаконному частковому руйнуванні об’єкта культурної спадщини. У 2026 році підозру було змінено на “порушення законів і звичаїв війни”. Наприкінці 2025 року Бутягіна затримали в Польщі. У квітні 2026 року Польща звільнила та передала Росії в межах обміну ув’язненими.

ГУР також опублікувало дані про 14 культурних цінностей, викрадених зі “Стародавнього міста Мірмекій”. Серед них — монета царя Боспорської держави Савромата II (180–196 рр. н. е.) та чорнолаковий одноручний канфар (370–350 рр. до н. е.).