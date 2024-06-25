Росія повністю знищила автентичність "Херсонесу Таврійського"

Окупаційна влада поставила новітній театр на реальні залишки археологічного часу на території заповідника "Херсонес Таврійський" у тимчасово окупованому Севастополі.

Про це під час ІІІ Міжнародного форуму Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи заявила старша наукова співробітниця Інституту археології НАН України Евеліна Кравченко.

"Росія використовує пам’ятки культури як ідеологічну зброю. Зміна ментального значення культурної спадщини та трансляція ворожих наративів виливається у підміну пам’ятки. Це можна спостерігати на об’єктах спадщини в Криму. Зараз відбуваються негативні процеси з єдиною пам’яткою світового значення з Херсонесом Таврійським", — зазначила науковиця.

"Херсонес Таврійський" – унікальна історична пам’ятка, яка показує систему організації простору античної доби. Це єдина пам’ятка Криму, яка входить до світової спадщини. Щоб зберегти її, Україна пропонувала створити археологічний парк.