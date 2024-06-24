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Jerry Heil та alyona alyona оголосили великий концерт

Вперше після Євробачення співачки виступлять в Києві.

28 червня відбудеться великий концерт alyona alyona та Jerry Heil у Stereoplaza.  Співачки представили Україну на Євробаченні-2024 та вибороли почесне  III місце. Постановницею їх виступу стала українська режисерка та номінантка на "Ґреммі" Таню Муіньо. 

Концерт  у Києві стане першою зустріччю артисток з українськими фанами  після повернення з Мальме і можливістю віддячити їм за підтримку. На глядачів чекають улюблені хіти, велика спільна програма з оновленим звучанням та сольні прем’єри. 

"Наш великий ексклюзивний концерт у Києві – це наша щира подяка всім, хто підтримував нас від Національного відбору до фіналу в Мальме. Ми відчували підтримку фанатів з усього світу, і наша пісня, що прозвучала українською, об'єднала людей,” – прокоментували Jerry Heil та alyona alyona.

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