Jerry Heil та alyona alyona оголосили великий концерт

28 червня відбудеться великий концерт alyona alyona та Jerry Heil у Stereoplaza. Співачки представили Україну на Євробаченні-2024 та вибороли почесне III місце. Постановницею їх виступу стала українська режисерка та номінантка на "Ґреммі" Таню Муіньо.

Концерт у Києві стане першою зустріччю артисток з українськими фанами після повернення з Мальме і можливістю віддячити їм за підтримку. На глядачів чекають улюблені хіти, велика спільна програма з оновленим звучанням та сольні прем’єри.

"Наш великий ексклюзивний концерт у Києві – це наша щира подяка всім, хто підтримував нас від Національного відбору до фіналу в Мальме. Ми відчували підтримку фанатів з усього світу, і наша пісня, що прозвучала українською, об'єднала людей,” – прокоментували Jerry Heil та alyona alyona.