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На території Києво-Печерської лаври у липні запрацює виставка артефактів, відомих як "скіфське золото"

Експозиція фактично стане постійною і триватиме до остаточної деокупації Криму.

На території Києво-Печерської лаври у липні запрацює виставка артефактів, відомих як "скіфське золото"
Скіфське золото
Фото: Музей Алларда Пірсона

5 липня у скарбниці Національного музею історії України, що на території Києво-Печерської лаври, розпочне роботу виставковий проєкт "Скарби Криму. Повернення".

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Експозицію відкриють за підтримки Мінкульту і благодійного фонду BGV. Йдеться про артефакти, відомі як "скіфське золото", які вдалося повернути із Нідерландів. Вони експонувалися в Музеї Алларда Пірсона в Амстердамі.

Експонати (йдеться про 565 предметів) вдалося повернути торік - тоді Верховний суд Нідерландів підтвердив рішення судів попередніх інстанцій про повернення на батьківщину предметів з виставки "Крим: золото й таємниці Чорного моря".

Серед них, за даними Мінкульту, - давньогрецькі, давньоримські, пізньоскіфські, сарматські, гунські й готські речі, знайдені впродовж 19–21 ст. під час археологічних досліджень Криму. 

"Загалом це понад 2000  одиниць зберігання з колекцій чотирьох кримських музеїв: Центрального музею Тавриди, Керченського історико-культурного заповідника, Національного заповідника Херсонес Таврійський і Бахчисарайського історико-культурного заповідника", - додали у міністерстві.

Виставка триватиме до деокупації  Криму. Опісля колекцію планують перемістити на територію півострова.  

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