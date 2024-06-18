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Арсеній Яценюк заперечив наявність активів у тимчасово окупованому Криму

"Якби у мене справді було таке конфісковане майно, я вже давно звернувся би до суду проти росії і стягував би кошти з заморожених російських активів", — написав політик.

Арсеній Яценюк заперечив наявність активів у тимчасово окупованому Криму
Фото: nfront.org.ua

Експрем’єр-міністр України заперечив інформацію про націоналізацію активів у тимчасво окупованому Криму. За його словами вона "не відповідає дійсності і є брехнею".

Про це політик повідомив у Fаcebook.

"І знову чергова російська брехня, поширена найбільшими пропагандистськими ресурсами путіна. Про те, що в окупованому Криму "націоналізовано" начебто нерухомість Яценюка. Цю брехню передрукували видання і в Україні. Оскільки це вже не перше вкидання кремля на цю тему, повторю ще раз: інформація про мою нерухомість на території окупованого Криму – примітивний фейк!", — наголосив політик.

Яценюк додав, що жодних активів не мав ані до, ані після окупації українського Криму.

"Те, що росія бреше, легко перевірити за реєстрами власності. Жодних активів у мене не було ані до, ані після окупації українського Криму. Можу лише додати, якби у мене справді було таке конфісковане майно, я вже давно звернувся би до суду проти росії і стягував би кошти з заморожених російських активів. А те, що путін і його банда досі намагаються мене дискредитувати, сприймаю як доказ, що за своє політичне життя я робив все заради захисту України від російської агресії", — ідеться у повідомленні.

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