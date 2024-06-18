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ЦНС ідентифікував особи низки найманців з Близького сходу, які воюють на стороні Росії

На боці РФ проти України воюють найманці з Африки, Куби, Непалу та країн Близького сходу. 

ЦНС ідентифікував особи низки найманців з Близького сходу, які воюють на стороні Росії
Фото: Центр нацспротиву

Центр національного спротиву ідентифікував особи низки найманців із Близького сходу, які воюють проти України на боці Росії.

Про це ідеться на сайті ЦНС.

На боці агресора проти України воюють найманці з Африки, Куби, Непалу та країн Близького сходу. Центр національного спротиву планує публікувати особисту інформацію воєнних злочинців, аби вони не уникли покарання.

Вказано, що ідентифікувати першу партію бойовиків РФ вдалось завдяки небайдужим.

Зокрема:

Бассем Мохамед (Єгипет) – проходить службу у 254-му мотострілецькому полку РФ, брав участь в боях на Харківському напрямку.

Мохамед Салах (попередньо Єгипет) – також служить у 254-му мотострілецькому полку.

Аххамад Алі (Сирія) – проходить службу в 488-му мотострілецькому полку.

"Всі ці люди будуть ліквідовані. Нікому не вдасться уникнути відповідальності й брати участь у війні конфіденційно – всі ваші діяння стануть відомі загалу. Єдиний шанс вижити для найманців, що обрали воювати за ворога – це здатися в полон", — повідомили у спротиві.

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