На Донецькому напрямку росіяни обезголовили українського військового, — генпрокурор (доповнено)

Російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю.

На Донеччині російські командири віддали наказ не брати в полон українських військових, а вбивати їх із нелюдською жорстокістю – шляхом обезголовлення.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін у мережі X.

"Ми отримали інформацію, що російські командири віддали наказ не брати в полон українських військовослужбовців, натомість вбити їх з нелюдською жорстокістю – шляхом обезголовлення. Факт обезголовлення українського захисника зафіксовано на Донеччині", – написав він.

За інформацією Офісу Генпрокурора, під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України. На ньому знаходилася відрізана голова українського захисника.

Дії окупантів – черговий доказ, що воєнні злочини, які чинить агресор – не поодинокі інциденти, а спланована стратегія російського режиму.

"Ці злочинні накази були віддані на рівні керівництва батальйону та роти окупаційних військ. Не залишимо ці злочини безкарними. Закликаю весь цивілізований світ до ізоляції та покарання країни-терориста", – написав генпрокурор.

New horrifying evidence of Russia's criminal policy aimed at the extermination of Ukrainians: we have received information that Russian commanders have ordered not to take Ukrainian soldiers as prisoners but to kill them with inhumane cruelty—by decapitation. The fact of… pic.twitter.com/09HdWqHMK6 — Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) June 18, 2024

Наразі за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Звірства росіян