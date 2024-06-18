Засуджений митрополит УПЦ МП Іонафан раптово відмовився від обміну до Росії і захотів "служити на благо України"

10 квітня 2024 року він власноруч написав заяву на обмін, але наразі - передумав.

На Вінниччині суд відмовив прокуратурі у звільненні з-під домашнього арешту митрополита Тульчинського і Брацлавського УПЦ МП Іонафана (у миру – Анатолій Єлецьких), якого включено до списку військовополонених на обмін в Росію.

Про це повідомляє "Главком" із посиланням на дані судового реєстру.

Сьогодні, 18 червня, апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким Єлецьких було призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України, повідомляє Вінниця.info.

10 квітня 2024 року Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при СБУ включив його до списків на обмін полоненими.

Однак, 12 червня на засіданні суду обвинувачений різко змінив свою позицію. Він заявив, що проти передачі його російській стороні, оскільки він не вважає себе військовополоненим. При цьому Іонафан визнав, що 10 квітня власноручно написав заяву про передачу на обмін, але нині - передумав і надав суду нову заяву.

Захисник обвинуваченого підтримав клієнта. Зазначив, що його підзахисний не має статусу військовополоненого, є діючим митрополитом і повноваження свої не складав. За словами захисника, митрополит своєї вини не визнає і "хоче далі працювати на благо України".

Хто такий митрополит УПЦ МП Іонафан