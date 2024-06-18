Засуджений митрополит УПЦ МП Іонафан раптово відмовився від обміну до Росії і захотів "служити на благо України"

На Вінниччині суд відмовив прокуратурі у звільненні з-під домашнього арешту митрополита Тульчинського і Брацлавського УПЦ МП Іонафана (у миру – Анатолій Єлецьких), якого включено до списку військовополонених на обмін в Росію.
Про це повідомляє "Главком" із посиланням на дані судового реєстру.
Сьогодні, 18 червня, апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким Єлецьких було призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України, повідомляє Вінниця.info.
10 квітня 2024 року Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при СБУ включив його до списків на обмін полоненими.
Однак, 12 червня на засіданні суду обвинувачений різко змінив свою позицію. Він заявив, що проти передачі його російській стороні, оскільки він не вважає себе військовополоненим. При цьому Іонафан визнав, що 10 квітня власноручно написав заяву про передачу на обмін, але нині - передумав і надав суду нову заяву.
Захисник обвинуваченого підтримав клієнта. Зазначив, що його підзахисний не має статусу військовополоненого, є діючим митрополитом і повноваження свої не складав. За словами захисника, митрополит своєї вини не визнає і "хоче далі працювати на благо України".
Хто такий митрополит УПЦ МП Іонафан
- Митрополит Тульчинський і Брацлавський УПЦ МП Іонафан – непересічна фігура у церковному житті України та Росії. У 70-роках минулого століття Анатолій Єлецьких навчався у Ленінградській духовній семінарії та Ленінградській духовній академії, ректором яких у той період був теперішній очільник РПЦ Кирило Гундяєв. Саме Кирило 1978 року висвятив Єлецьких в ієромонаха. По закінченню навчання Іонафан кілька років викладав церковні співи в семінарії та в регентському класі, був регентом хору ленінградських духовних шкіл.
- У жовтні 2022 року СБУ під час обшуків Тульчинської єпархії УПЦ МП натрапили на низку пропагандистських листівок: "Власти Росии"із зображенням прапора РФ (12 штук); "Указ президента Росії про приєднання АР Крим до РФ" із зображеннями карти України де АР Крим відмічено територією РФ (11 штук); "Донбасс – Россия" (вісім штук); "Історія АР Криму з древніх часів", де він зазначається територією РФ (11 штук), а також листи (ксерокопії) Московського патріарха від 6 жовтня 2022 року з вимогою молитися за президента РФ (п’ять штук). Найцікавішою знахідкою, віднайдену спецслужбою у приміщенні єпархії, можна вважати твір "Гимн-молитва за Россию" з нотами, виданого у Москві 2015 року Автором слів вказано… владику Іонафана (Єлецьких).
- Вилучені буклети також лягли в основу обвинувачення. Натомість у суді митрополит Іонафан відхрестився від усього і заявив, що проросійські листівки він не виготовляв, вперше їх побачив під час обшуків.
- Разом із тим, обвинувачений ієрарх таки визнав, що в нього була інструкція для зашифрованого спілкування із абонентами Росії. Він розповів, що її дав "товариш з РФ", але імені його владика не пригадує.
- У серпні минулого року Іонафана засудили до 5 років тюрми. Перед цим, у січні, президент призупинив його громадянство.