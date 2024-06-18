Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Українець, який переконував Джонсона схвалити допомогу Україні: "Ми говорили однією мовою: як віряни з вірянином"
Повідомлено про підозру працівнику МОН, який висміював незалежність України і називав її "кидаловом"
Повідомлено про підозру працівнику МОН, який висміював незалежність України і називав її "кидаловом"
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Російські шпигуни по сусідству
Російські шпигуни по сусідству
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Павло Маков: «Доводити світу свою культурну ідентичність треба не лише через Примаченко, а й через сучасників»
Коли поїде. Як там «Деміївська», чи в безпеці «Поштова» і які шанси в метро витримати цей рік
Коли поїде. Як там «Деміївська», чи в безпеці «Поштова» і які шанси в метро витримати цей рік
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Детальний гайд по медсистемі 2024: хто на що має право безоплатно, як це отримати, у яких приватників що безкоштовне
Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
Самі собі прометеї: де взяти кошти на енергозабезпечення будинку?
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще 10 лікарів затримали через нібито втручання в розподіл органів на пересадки
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Засуджений митрополит УПЦ МП Іонафан раптово відмовився від обміну до Росії і захотів "служити на благо України"

10 квітня 2024 року він власноруч написав заяву на обмін, але наразі - передумав.

Засуджений митрополит УПЦ МП Іонафан раптово відмовився від обміну до Росії і захотів "служити на благо України"
Іонафан
Фото: УП

На Вінниччині суд відмовив прокуратурі у звільненні з-під домашнього арешту митрополита Тульчинського і Брацлавського УПЦ МП Іонафана (у миру – Анатолій Єлецьких), якого включено до списку військовополонених на обмін в Росію. 

Про це повідомляє "Главком" із посиланням на дані судового реєстру.

Сьогодні, 18 червня, апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким Єлецьких було призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна за виправдовування і заперечення збройної агресії РФ проти України, повідомляє Вінниця.info.

10 квітня 2024 року Об’єднаний центр з координації пошуку та звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок агресії проти України при СБУ включив його до списків на обмін полоненими.

Однак, 12 червня на засіданні суду обвинувачений різко змінив свою позицію. Він заявив, що проти передачі його російській стороні, оскільки він не вважає себе військовополоненим. При цьому Іонафан визнав, що 10 квітня власноручно написав заяву про передачу на обмін, але нині - передумав і надав суду нову заяву.

Захисник обвинуваченого підтримав клієнта. Зазначив, що його підзахисний не має статусу військовополоненого, є діючим митрополитом і повноваження свої не складав. За словами захисника, митрополит своєї вини не визнає і "хоче далі працювати на благо України".

Хто такий митрополит УПЦ МП Іонафан

  • Митрополит Тульчинський і Брацлавський УПЦ МП Іонафан – непересічна фігура у церковному житті України та Росії. У 70-роках минулого століття Анатолій Єлецьких навчався у Ленінградській духовній семінарії та Ленінградській духовній академії, ректором яких у той період був теперішній очільник РПЦ Кирило Гундяєв. Саме Кирило 1978 року висвятив Єлецьких в ієромонаха. По закінченню навчання Іонафан кілька років викладав церковні співи в семінарії та в регентському класі, був регентом хору ленінградських духовних шкіл.
  • У жовтні 2022 року СБУ під час обшуків Тульчинської єпархії УПЦ МП натрапили на низку пропагандистських листівок: "Власти Росии"із зображенням прапора РФ (12 штук); "Указ президента Росії про приєднання АР Крим до РФ" із зображеннями карти України де АР Крим відмічено територією РФ (11 штук); "Донбасс – Россия" (вісім штук); "Історія АР Криму з древніх часів", де він зазначається територією РФ (11 штук), а також листи (ксерокопії) Московського патріарха від 6 жовтня 2022 року з вимогою молитися за президента РФ (п’ять штук). Найцікавішою знахідкою, віднайдену спецслужбою у приміщенні єпархії, можна вважати твір "Гимн-молитва за Россию" з нотами, виданого у Москві 2015 року Автором слів вказано… владику Іонафана (Єлецьких).
  • Вилучені буклети також лягли в основу обвинувачення. Натомість у суді митрополит Іонафан відхрестився від усього і заявив, що проросійські листівки він не виготовляв, вперше їх побачив під час обшуків.
  • Разом із тим, обвинувачений ієрарх таки визнав, що в нього була інструкція для зашифрованого спілкування із абонентами Росії. Він розповів, що її дав "товариш з РФ", але імені його владика не пригадує.
  • У серпні минулого року Іонафана засудили до 5 років тюрми. Перед цим, у січні, президент призупинив його громадянство.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies