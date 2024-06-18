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Син військкома із Вінничини за $20 тисяч обіцяв документи для виїзду за кордон

Чоловіка затримали, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 1 млн грн.

Син військкома із Вінничини за $20 тисяч обіцяв документи для виїзду за кордон
Затримання сина вінницького військкома
Фото: ДБР

Затримали сина начальника одного із відділень Вінницького об’єднаного міського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який обіцяв за гроші місцевому мешканцю "зробити" пакет документів для виїзду за кордон.

Як інформує ДБР, чоловік запевняв "клієнта", що за 20 тис. доларів США його батько підготує документи, які дозволять уникнути мобілізації та виїхати з України.

"За оперативними даними, син посадовця пропонував й іншим особам подібну «допомогу». Зокрема, під час обшуків у нього виявлено та вилучено пусті повістки, більше десятка копій паспортів чоловіків призовного віку, готівку у різній валюті", – прокоментували у Бюро. 

ДБР затримало сина посадовця 14 червня під час передачі 15 тис. доларів США. Раніше він вже встиг отримати від "клієнта" 5 тис. доларів США.

Були проведені обшуки за місцем проживання та роботи фігуранта та його батька.

Наразі сину посадовця повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави 1 млн грн.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Слідство триває, перевіряється причетність до злочину не тільки батька затриманого, а й інших посадовців Вінницького ОМТЦК та СП.

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