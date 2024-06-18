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Армія РФ атакувала Миколаївщину "Іскандером", а по Одещині запустила протирадіолокаційну ракету

Обидві атаки відбувалися з території тимчасово окупованого Криму.

Армія РФ атакувала Миколаївщину "Іскандером", а по Одещині запустила протирадіолокаційну ракету
Ракета 9M729 на комплексі 'Іскандер-М', фото ілюстративне
Фото: defence-ua

Упродовж минулої доби 17 червня 2024 року ворог вчергове атакував південь України, здійснивши пуск балістичної й авіаційної ракети та завдавши авіаударів із використанням КАБів.

Про це інформує ОК "Південь".

Зокрема, зранку ворог атакував Миколаївщину балістичною ракетою з касетним боєприпасом (ймовірно «Іскандер-М»), а проти ночі випустив по Одещині протирадіолокаційну ракету Х-31П. Обидві атаки відбувалися з території тимчасово окупованого Криму.

Крім того, на Херсонському напрямку зафіксовані авіаудари противника із застосуванням керованих авіаційних бомб.

За минулу добу протиповітряною обороною півдня України на Херсонщині знищено два ударні безпілотники «Ланцет».

Знищені &quot;Ланцети&quot;
Фото: ОК "Південь"
Знищені "Ланцети"

Вночі українська ППО збила 10 із 10 запущених "шахедів". Усі безпілотники збили у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

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