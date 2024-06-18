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Продавчиню крамниці на межі Дніпропетровщини і Запоріжжя підозрюють у шпигунстві

Окупанти планували використати розвіддані від шпигунки для прориву української оборони.

Продавчиню крамниці на межі Дніпропетровщини і Запоріжжя підозрюють у шпигунстві
Затримана продавчиня-зрадниця
Фото: СБУ

На Дніпропетровщині затримали підозрювану інформаторку російської спецслужби, яка шпигувала одразу на двох напрямках оборони українських військ. Інформаторкою виявилася продавчиня крамниці в одному із селищ на півдні Дніпропетровщини, яке межує із Запорізьким районом.

Про це інформує СБУ.

Одним із "напрямків роботи" російської агентки був південь Дніпропетровської області, де фігурантка розвідувала місця базування підрозділів ЗСУ.

Ще один напрямок – Запорізький. Там ворога цікавили маршрути руху та пункти дислокації українських захисників на підступах до обласного центру.

Інформаторка намагалася встановлювати близькі контакти з українськими військовими, щоб "втемну" випитувати потрібні відомості. Розвіддані вона передавала окупантам через свою знайому, яка проживає у тимчасово окупованому Криму і має брата – командира підрозділу рашистів.

За наявними даними, окупанти планували використати розвіддані для прориву української оборони.

"Служба безпеки спрацювала на випередження, завчасно викрила російську інформаторку та затримала її «на гарячому», коли вона фотографувала переміщення української бронетехніки. Також СБУ провела комплексні заходи для убезпечення локацій ЗСУ", – повідомили у спецслужбі. 

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

На початку червня у Дніпрі затримали жінку за підозрою у коригуванні вогню по локаціях Сил оборони. Також правоохоронці затримали доньку жінки, яка виправдовувала російську агресію. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми.

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