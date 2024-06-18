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За добу окупанти понад 400 разів атакували 8 населених пунктів Запорізької області

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

За добу окупанти понад 400 разів атакували 8 населених пунктів Запорізької області
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Протягом доби окупанти 404 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог завдав авіаційні удари по Теренуватому та Кам’янському. 

Також 172 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.Окупанти 21 обстрілом з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку, Новоандріївку, Малинівку та Гуляйполе.  

209 артобстрілів завдали по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки. 

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

UNICEF надасть Запорізькій області більше 3 млн доларів на відновлення. Гроші отримають концерн "Міські теплові мережі" та КП "Водоканал".

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