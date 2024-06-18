РФ визнала, що їх А-50 у лютому збила Україна

Російський суд заочно “заарештував” командира 138 зенітної ракетної бригади ЗСУ полковника Миколу Дзямана.
Про це йдеться у повідомленні Слідкому РФ.
Зазначається, що Дзяман 23 лютого 2024 року віддав наказ знищити російський літак Повітряно-космічних сил РФ. Внаслідок збиття літака окупантів було ліквідовано 10 членів його екіпажу.
При цьому окупанти зазначили, що їх літак ”не призначений для ведення бойових дій, не має зброї, а політ проходить виключно в повітряному просторі Російської Федерації”.
Саме 23 лютого 2024 року був збитий російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.
Таким чином, Слідком РФ визнав, що їх літак збила саме українська армія.
Чому А-50 є важливою ціллю
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А-50 – це літак дальнього радіолокаційного виявлення та керування на базі військово-транспортного літака Ил-76, який здійснив свій перший політ 19 грудня 1978 року. Він розроблявся для заміни на той момент вже застарілого Ту-126 силами Таганрозького науково-технічного авіаційного комплексу та Науково-виробничого об’єднання "Вега". Експлуатація дослідних зразків почалася у 1985 році, а на озброєння радянської армії літак був прийнятий у 1988 році.
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За радянських часів промисловість встигла виробила близько 31 борту, до наших часів “живих” бортів залишилося не багато, всього близько 12 у різних варіаціях: 9 на озброєнні ПКС РФ у варіаціях А-50 и А-50У (3 і 6 відповідно), решта – на озброєнні Збройних сил Індії.
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Літак обладнаний радіотехнічним комплексом "Шмель"на основі радянської бортової електронно-обчислювальної машини "Аргон-50".
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На борту літака з комплексом працюють 10-11 операторів: командир, старший штурман наведення, два штурмани наведення, старший оператор супроводу, два оператори супроводу, а бортінженери РТК, РЛС та засобів зв’язку. Разом з ними на борту перебувають 5 членів льотного екіпажу.
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Літак здатен проводити розвідку, повітряних, наземних та надводних цілей. За допомогою оптико-електронних бортових систем літак може виявляти факели балістичних ракет на відстані до 800 кілометрів, а радіолокаційна станція здатна знаходити та супроводжувати літаки та крилаті ракети на відстанях до 700 кілометрів.
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Цілі по типу пускових установок протиповітряної оборони, балістичних ракет – на відстані до 400 кілометрів, а скупчення бронетехніки – до 450.