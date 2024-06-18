РФ визнала, що їх А-50 у лютому збила Україна

Російський суд заочно “заарештував” командира 138 зенітної ракетної бригади ЗСУ полковника Миколу Дзямана.

Про це йдеться у повідомленні Слідкому РФ.

Зазначається, що Дзяман 23 лютого 2024 року віддав наказ знищити російський літак Повітряно-космічних сил РФ. Внаслідок збиття літака окупантів було ліквідовано 10 членів його екіпажу.

При цьому окупанти зазначили, що їх літак ”не призначений для ведення бойових дій, не має зброї, а політ проходить виключно в повітряному просторі Російської Федерації”.

Саме 23 лютого 2024 року був збитий російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Таким чином, Слідком РФ визнав, що їх літак збила саме українська армія.

Чому А-50 є важливою ціллю