Над акваторією Чорного моря щодня перебувають понад десять ворожих літаків, – Плетенчук

Авіація присутня в різному форматі – це і винищувачі, бомбери, патрульні літаки, гелікоптери різних моделей.

В повітряному просторі над акваторією Чорного моря перебувають понад десять ворожих літаків на день день. Ворожа авіація присутня в різному форматі.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Основне навантаження на себе взяла повітряна компонента, це більше десятка літаків в день знаходяться в повітряному просторі над акваторією Чорного моря. Це більше десятка літако вильотів відповідно", – зазначив він.

За словами Дмитра Плетенчука, авіація присутня в різному форматі – це і винищувачі, бомбери, патрульні літаки, гелікоптери різних моделей.