Над акваторією Чорного моря щодня перебувають понад десять ворожих літаків, – Плетенчук

В повітряному просторі над акваторією Чорного моря перебувають понад десять ворожих літаків на день день. Ворожа авіація присутня в різному форматі.
Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"Основне навантаження на себе взяла повітряна компонента, це більше десятка літаків в день знаходяться в повітряному просторі над акваторією Чорного моря. Це більше десятка літако вильотів відповідно", – зазначив він.
За словами Дмитра Плетенчука, авіація присутня в різному форматі – це і винищувачі, бомбери, патрульні літаки, гелікоптери різних моделей.
- У Чорному, Азовському і Середземному морях Російська Федерація всього тримає 8 кораблів загальним залпом до 36 крилатих ракет "Калібр".