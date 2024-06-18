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Над акваторією Чорного моря щодня перебувають понад десять ворожих літаків, – Плетенчук

Авіація присутня в різному форматі – це і винищувачі, бомбери, патрульні літаки, гелікоптери різних моделей.

Над акваторією Чорного моря щодня перебувають понад десять ворожих літаків, – Плетенчук
Дмитро Плетенчук
Фото: скріншот

В повітряному просторі над акваторією Чорного моря перебувають понад десять ворожих літаків на день день. Ворожа авіація присутня в різному форматі. 

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Основне навантаження на себе взяла повітряна компонента, це більше десятка літаків в день знаходяться в повітряному просторі над акваторією Чорного моря. Це більше десятка літако вильотів відповідно", – зазначив він.

За словами Дмитра Плетенчука, авіація присутня в різному форматі – це і винищувачі, бомбери, патрульні літаки, гелікоптери різних моделей.

  • У Чорному, Азовському і Середземному морях Російська Федерація всього тримає 8 кораблів загальним залпом до 36 крилатих ракет "Калібр".
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