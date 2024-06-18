Кремль планує перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська, — речник ОСУВ "Хортиця"

Росіяни планують перекинути морпіхів із Тихоокеанського флоту в район Вовчанська Харківської області через великі втрати на цьому напрямку. Наразі бригада дислокується за понад 9000 кілометрів від місця бойових зіткнень.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.

Як зазначає Волошин, в районі Вовчанська дислокуються 138-ма окрема мотострілецька бригада, 83-тя окрема десантно-штурмова бригада 30-й мотострілецький полк.

Через втрати на Харківському напрямку окупанти планують залучити до виконання завданьпідрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти з Тихоокеанського флоту і підрозділи, які належать до 25-ї окремої мотострілецької бригади 6 армії з Ленінградського військового округу.

Наразі 155-та окрема гвардійська бригада морської піхоти дислокується в місті Владивосток і селищі Слов'янка в Приморському краї за 9 300 кілометрів від Харківщини.

Волошин пояснив, що росіяни понесли немалі втрати за майже півтора місяця боїв за Вовчанськ, а саме понад 4000 знищенних окупантів.

Тож, щоб поповнити запаси своїх військових, керівництво РФ намагається залучити угрупування, які перебувають біля кордонів України, а також ті військові угрупуваннями, які знаходяться на території РФ.