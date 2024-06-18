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У Росії заочно "засудили" до 10 років ув'язнення нардепа Верховної Ради Гончаренка

Нардеп сказав, що приймає вітання. 

У Росії заочно "засудили" до 10 років ув'язнення нардепа Верховної Ради Гончаренка
Олексій Гончаренко
Фото: Анна Стешенко

Російський суд заочно засудив українського народного депутата Олексія Гончаренка ("Євросолідарність") за "поширення фейків про російську армію". Про це пише російськомовне бюро Радіо Свободи з посиланням на "Медіазону".

Росія також вважає його винним у "виправданні тероризму" та "розпалюванні ненависті з загрозою насильства". Сам Гончаренко, коментуючи "вирок" у Telegram, сказав, що рішення ухвалив другий західний окружний військовий суд Росії.

"У вироці написано, що три роки я повинен провести у тюрмі, інші сім років – в колонії загального режиму. Окрім цього, мені ще заборонили протягом трьох років адмініструвати сайти. Приймаю вітання! Все таки перший народний депутат, якого засудили в росії!" – прокоментував нардеп.

Про відкриття країною-агресором провадження проти українського парламентаря стало відомо в квітні.

  • Під час повномасштабного вторгнення Росія неодноразово заочно "арештовувала" український високопсадовців, зокрема голову СБУ Василя Малюка. Малюк тоді назвав не вартим це уваги. 
  • Оголошення Росією в міжнародний розшук не означає, що бодай один правоохоронний орган або суд інших країн вирішить зробити те саме.
  • Раніше Росія через "ручні" суди влади неодноразово наголошувала українських політиків, військових і правоохоронних високопосадовців у розшук. Торік вона "розшукувала" Валерія Залужного, який тоді був головнокомандувачем ЗСУ, і Олександра Сирського, який є ним зараз.
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