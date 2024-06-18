У Росії заочно "засудили" до 10 років ув'язнення нардепа Верховної Ради Гончаренка

Російський суд заочно засудив українського народного депутата Олексія Гончаренка ("Євросолідарність") за "поширення фейків про російську армію". Про це пише російськомовне бюро Радіо Свободи з посиланням на "Медіазону".
Росія також вважає його винним у "виправданні тероризму" та "розпалюванні ненависті з загрозою насильства". Сам Гончаренко, коментуючи "вирок" у Telegram, сказав, що рішення ухвалив другий західний окружний військовий суд Росії.
"У вироці написано, що три роки я повинен провести у тюрмі, інші сім років – в колонії загального режиму. Окрім цього, мені ще заборонили протягом трьох років адмініструвати сайти. Приймаю вітання! Все таки перший народний депутат, якого засудили в росії!" – прокоментував нардеп.
Про відкриття країною-агресором провадження проти українського парламентаря стало відомо в квітні.
- Під час повномасштабного вторгнення Росія неодноразово заочно "арештовувала" український високопсадовців, зокрема голову СБУ Василя Малюка. Малюк тоді назвав не вартим це уваги.
- Оголошення Росією в міжнародний розшук не означає, що бодай один правоохоронний орган або суд інших країн вирішить зробити те саме.
- Раніше Росія через "ручні" суди влади неодноразово наголошувала українських політиків, військових і правоохоронних високопосадовців у розшук. Торік вона "розшукувала" Валерія Залужного, який тоді був головнокомандувачем ЗСУ, і Олександра Сирського, який є ним зараз.