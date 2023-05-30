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МВС Росії оголосило Залужного "у розшук"

Раніше росіяни повідомляли про нібито загибель головнокомандувача ЗСУ, але потім змініли версію на "зникнення".

МВС Росії оголосило Залужного "у розшук"
Валерій Залужний
Фото: Пресслужба Валерія Залужного

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило у розшук головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Про це написали пропагандистські ЗМІ, а також - пресслужба МВС.

За якою статтею Залужного оголосили у розшук, не повідомляється.

"За однією із статей КК РФ", - йдеться в повідомленні.

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Раніше правоохоронні органи РФ оголосили у розшук командувача Військово-морських сил ЗСУ віце-адмірала Олексія Неїжпапу. А 21 квітня суд Москви заочно заарештував керівника ГУР Кирила Буданова у справі про "тероризм".

Буданов відреагував на свій заочний арешт" із гумором. "Ви знаєте, скільки часу вже працюю і якось незручно було, що по мені ніяких рішень там не було. Мені приємно. Це хороший показник нашої роботи, зобов‘язуюсь працювати ще краще", - прокоментував він.

Нагадаємо, раніше Слідчий комітет РФ  доповів, що заочно звинуватив Залужного та інших українських військових "у  обстрілі мирного населення та цивільних об'єктів Донбасу". Тоді ж російські провладні видання повідомили, що Залужний пропустив публічний захід, бо "загинув під час ракетного удару Росії під Херсоном".

Згодом російське державне інформагентство "РИА Новости" змінило версію на "поранення". Ворожа пропаганда також поширила фейковий наказ Залужного про "перегрупування" ЗСУ в районі Бахмута.

25 травня полковник Генштабу ЗСУ Анатолій Штефан оприлюднив спільне відео з Залужним, у якому той спростував своє "зникнення".

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