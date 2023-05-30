ЄНП ініцієює дебати у Європарламенті щодо польського закону про вплив РФ

“Закон не може бути використаний для усунення політичних опонентів”.

Європейська народна партія − найбільша політична група Європарламенту хоче ініціювати в інституції дебати щодо суперечливого польського закону про вплив Росії.

Про це йдеться у Твіттері політичної сили.

“Ми глибоко стурбовані “Законом Туска”, який націлений на опозицію в Польщі, особливо на Дональда Туска”, − кажуть у партії.

ЄНП вимагатиме обговорення законопроекту в Європейському парламенті. “Закон не може бути використаний для усунення політичних опонентів”, − йдеться у повідомленні.

Зазначимо, лідер політичної партії “Громадянська платформа” Дональд Туск є членом ЄНП.

We are deeply concerned about the 'Tusk Law,' which targets the opposition in 🇵🇱, especially @donaldtusk.



The @EPPGroup will request a European Parliament debate on the bill.



The law cannot be used to eliminate political opponents.#LexTusk #Poland pic.twitter.com/LKIUm06Fug — EPP Group (@EPPGroup) May 30, 2023

Як пише Європейська правда, законопроєкт передбачає, що комісія проаналізує офіційні документи, випадки передання інформації третім особам, ухвалення "шкідливих рішень" тощо у період з 2007 по 2022 рік. Комісія також матиме повноваження скасувати адміністративні рішення, ухвалені внаслідок російського впливу; заборонити виконання функцій, пов'язаних із розпорядженням державними коштами, на строк до 10 років, а також анулювати допуск до державної таємниці на 10 років.

Вчора стало відомо, що президент Польщі Анджей Дуда підписав закон і відправив його закон на розгляд Конституційного суду.

Польські опозиційні сили вважають, що комісія буде інструментом тиску і переслідування. Маршалок Сенату Польщі Томаш Гродзький заявив, що це рішення Дуди є “cкандальним та ганебним” і загрожує демократичному функціонуванню. Закон, зокрема, нібито покликаний усунути Туска з політичної сцени перед парламентськими виборами або принаймні принизити його в очах виборців.

Нагадаємо, у Держдепартаменті США вважають, що закон може бути використано для втручання у вибори цього року.