​Напередодні. Удари по логістиці
​Напередодні. Удари по логістиці
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів
РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів
Повернення дітей з інвалідністю в Дніпро. LB.ua не пустили в інтернат. Ми також дізналися версію польської сторони
Повернення дітей з інвалідністю в Дніпро. LB.ua не пустили в інтернат. Ми також дізналися версію польської сторони
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
Росія провела четверту за дві доби атаку на Київ. Уламки впали на будинки та авто, загинула людина, є поранені (оновлення)
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Речник Повітряних сил прокоментував російський обстріл аеродрому на Хмельниччині
Речник Повітряних сил прокоментував російський обстріл аеродрому на Хмельниччині
Головний дипломат ЄС прогнозує новий військовий наступ Росії у найближчі місяці
Головний дипломат ЄС прогнозує новий військовий наступ Росії у найближчі місяці
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
ГоловнаСвіт

США заявляють, що закон про створення спецкомісії у Польщі можуть використати для втручання у вибори

Група може бути використана для "блокування кандидатів опозиційних політиків без належної правової процедури”, заявили у Держдепартаменті.

США заявляють, що закон про створення спецкомісії у Польщі можуть використати для втручання у вибори
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

США посилили критику нового закону, який дозволяє правлячій партії Польщі перевіряти лідера опозиції Дональда Туска, заявивши, що закон може бути використано для втручання у вибори цього року.

Про це пише Bloomberg.

Через кілька годин після того, як президент Анджей Дуда схвалив створення спеціальної парламентської комісії для розслідування втручання Росії в Польщу між 2007 і 2022 роками, речник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що США поділяють занепокоєння, “висловлене багатьма спостерігачами”, що група може бути використана для "блокування кандидатів опозиційних політиків без належної правової процедури”.

Закон надає слідчому комітету безпрецедентні повноваження, включано з можливістю перешкоджати посадовим особам обіймати державні посади в обхід звичайної судової системи. Критики заявили, що група має на меті дискредитувати та потенційно заборонити ключовим опозиційним політикам брати участь у жовтневих виборах і знаменує подальшу ерозію демократичних стандартів цим урядом.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Видання зазначає, що закон загрожує зіпсувати відносини Варшави зі США в той час, коли Польща стала основним шлюзом для допомоги та зброї, що надсилається в Україну з початку російського вторгнення минулого року. США розмістили 10 000 військових у Польщі, східній державі-члені НАТО, яку президент Джо Байден відвідав двічі менше ніж за рік.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда підписав закон і відправив його на розгляд Конституційного суду. Польські опозиційні сили виступають проти створення комісії у такому вигляді, підкреслюючи, що вона буде інструментом тиску і переслідування опозиції. Маршалок Сенату Польщі Томаш Гродзький заявив, що це рішення Дуди є “cкандальним та ганебним” і загрожує демократичному функціонуванню. 

14 квітня Сейм схвалив закон про створення держкомісії, 11 травня Сенат скасував його. Проте, 26 травня Сейм подолав вето Сенату, в якому більшість має опозиція.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies