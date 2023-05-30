США заявляють, що закон про створення спецкомісії у Польщі можуть використати для втручання у вибори

Група може бути використана для "блокування кандидатів опозиційних політиків без належної правової процедури”, заявили у Держдепартаменті.

США посилили критику нового закону, який дозволяє правлячій партії Польщі перевіряти лідера опозиції Дональда Туска, заявивши, що закон може бути використано для втручання у вибори цього року.

Про це пише Bloomberg.

Через кілька годин після того, як президент Анджей Дуда схвалив створення спеціальної парламентської комісії для розслідування втручання Росії в Польщу між 2007 і 2022 роками, речник Держдепартаменту Метью Міллер заявив, що США поділяють занепокоєння, “висловлене багатьма спостерігачами”, що група може бути використана для "блокування кандидатів опозиційних політиків без належної правової процедури”.

Закон надає слідчому комітету безпрецедентні повноваження, включано з можливістю перешкоджати посадовим особам обіймати державні посади в обхід звичайної судової системи. Критики заявили, що група має на меті дискредитувати та потенційно заборонити ключовим опозиційним політикам брати участь у жовтневих виборах і знаменує подальшу ерозію демократичних стандартів цим урядом.

We are concerned by new Polish legislation that could be misused to interfere with Poland’s elections. This law to create a commission to investigate Russian influence could be used to block the candidacy of opposition politicians without due process. https://t.co/KOdishlgSS — Matthew Miller (@StateDeptSpox) May 29, 2023

Видання зазначає, що закон загрожує зіпсувати відносини Варшави зі США в той час, коли Польща стала основним шлюзом для допомоги та зброї, що надсилається в Україну з початку російського вторгнення минулого року. США розмістили 10 000 військових у Польщі, східній державі-члені НАТО, яку президент Джо Байден відвідав двічі менше ніж за рік.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда підписав закон і відправив його на розгляд Конституційного суду. Польські опозиційні сили виступають проти створення комісії у такому вигляді, підкреслюючи, що вона буде інструментом тиску і переслідування опозиції. Маршалок Сенату Польщі Томаш Гродзький заявив, що це рішення Дуди є “cкандальним та ганебним” і загрожує демократичному функціонуванню.

14 квітня Сейм схвалив закон про створення держкомісії, 11 травня Сенат скасував його. Проте, 26 травня Сейм подолав вето Сенату, в якому більшість має опозиція.