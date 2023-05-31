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Американський сенатор Грем очікує на успішний контрнаступ ЗСУ

Надані Україні Британією ракети Storm Shadow "були неймовірно ефективними".

Американський сенатор Грем очікує на успішний контрнаступ ЗСУ
Фото: U.S. Senate Photo Office

Сенатор від Республіканської партії США Ліндсі Грем очікує на успішний український контрнаступ проти російських загарбників.

Про це він написав у Twitter після зустрічі з британським радником з національної безпеки Тімом Берроу.

“Ми поділяємо спільне бачення, що Україна перевищила усі очікування і що російські сили в Україні знекровлені й ослаблені. Очікую справжніх українських здобутків під час контрнаступу, але слід надавати подальшу підтримку для максимального результату”, - наголосив Грем.

Він також зазначив, що надані Україні Британією ракети Storm Shadow "були неймовірно ефективними".

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"Британці прагнуть перемоги України. На нашу спільну думку, додаткові далекобійні ракети - АТАCMS - покращать успіхи України на полі бою. Дуже пишаюся нашими британськими союзниками", - написав сенатор.

Зазначимо, що в понеділок Міністерство внутрішніх справ Росії видало "ордер на арешт" Грема. Речник Кремля Пєсков звинуватив його в тому, що під час візиту до Києва, американський сенатор привітав військову допомогу США Україні і, буцімто, пов'язав це з тим, що "росіяни вмирають". А заступник секретаря Радбезу РФ Мєдвєдєв назвав сенатора "старим дурнем", і звинуватив його у тому, що він підтримує загибель росіян.

Насправді Грем під час візиту до України в п'ятницю назвав військову допомогу Україні "добре витраченими грошима" і згадав боротьбу американців за свободу: "Були часи в Америці, коли і ми боролись до останньої людини - ми готові були померти за свободу". 

Грем також запросив росіян, охочих його заарештувати, звернутись до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Нагадаємо, керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що сили оборони мають необхідний мінімум зброї для початку деокупації захоплених територій. Секретар РНБО Олексій Данілов також наголосив, що Україна готова розпочати контрнаступ, однак дат не назвав.

Раніше британські аналітики також повідомили,що російські військові змінили спосіб ведення бойових дій за 15 місяців війни і становлять серйозну загрозу, у той час як Київ готує контрнаступ.

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