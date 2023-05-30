НАТО проведе у Німеччині свої найбільші в історії навчання повітряних сил

12 червня у Німеччині стартують найбільші навчання повітряних сил блоку НАТО за час існування Альянсу. Про це пише Spiegel.

Навчання Air Defender-2023 триватимуть до 23 червня. Близько 90% авіаманеврів відбудуться над Німеччиною та прибережними районами Північного та Балтійського морів. Загалом в Air Defender візьме участь 250 літаків та гелікоптерів, майже 100 з них будуть із США. Американські пілоти працюватимуть над Європою протягом кількох годин.

Інспектор Повітряних сил Німеччини Інго Герхарц зазначив, що навчання мають продемонструвати – блок “може швидко діяти в надзвичайних ситуаціях”.

Поблизу кордону з Росією відпрацьовуватимуть лише “оборонні сценарії”, зазначив він. “Безумовно, було б провокацією, якби ми моделювали польоти в напрямку Калінінграда, наприклад. Але ми цього не робимо”, − запевнив військовий.

Натомість навчання обмежуються “захистом території НАТО”.

Нагадаємо, у червні Данія та Нідерланди у взаємодії зі США почнуть розробку навчальної бази для підготовки українських пілотів на винищувачах F-16. За оцінкою в.о. міністра оборони Данії Троельса Поульсена процес навчання займе шість місяців, а за американською оцінкою, це може зайняти близько чотирьох місяців.