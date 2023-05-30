Байден сказав Ердогану, що Туреччина має відмовитися від заперечень щодо вступу Швеції до НАТО

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом заявив про те, що Анкара має відмовитися від заперечень проти вступу Швеції в НАТО.

Водночас Ердоган ще раз заявив про бажання Туреччини придбати винищувачі F-16, пише Reuters.

Байден зателефонував Ердогану, щоб привітати його із перемогою на президентських виборах, які пройшли 28 червня. Саме тоді відбулася ця розмова.

“Я говорив з Ердоганом. Я привітав Ердогана. Він все ще хоче попрацювати над… F-16. Я сказав йому, що ми хочемо укласти угоду зі Швецією, тож давайте це зробимо. І ми знову будемо на зв'язку один з одним”, – сказав Байден журналістам перед від'їздом з Білого дому до штату Делавер.

Відповідаючи на запитання, чи очікує глава США від Ердогана якихось зрушень у питанні членства Швеції в НАТО, Байден сказав, що говорив про це з турецьким президентом.

“Я порушив це питання з ним. Ми поговоримо про це більше наступного тижня”, – уточнив президент США.

Нагадаємо, минулого року Швеція та Фінляндія подали заявки на членство в НАТО, однак Туреччина ще не схвалила заявку Швеції.

Туреччина прагнула купити у США винищувачі F-16 на суму 20 млрд доларів, але угода загальмувалася через заперечення з боку Конгресу США, якому не подобається відмова Анкари погодити розширення НАТО. Адміністрація Байдена неодноразово заявляла, що підтримує цю угоду.