РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів
РФ уночі вдарила по військовому обʼєкту в Хмельницькій області. Виведено з ладу 5 літальних апаратів
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Анастасія Афіна про полон в Оленівці: “Нам забороняли рвати черешню, та її не рвали й наглядачі. Ягоди просто гнили на дереві”
Повернення дітей з інвалідністю в Дніпро. LB.ua не пустили в інтернат. Ми також дізналися версію польської сторони
Повернення дітей з інвалідністю в Дніпро. LB.ua не пустили в інтернат. Ми також дізналися версію польської сторони
Головний дипломат ЄС прогнозує новий військовий наступ Росії у найближчі місяці
Головний дипломат ЄС прогнозує новий військовий наступ Росії у найближчі місяці
​Напередодні. Удари по логістиці
​Напередодні. Удари по логістиці
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Росіяни атакували Київ балістичними і крилатими "Іскандерами", – Залужний
Росіяни атакували Київ балістичними і крилатими "Іскандерами", – Залужний
Росіяни вчинили ракетну атаку на Київ і область. Оновлено
Росіяни вчинили ракетну атаку на Київ і область. Оновлено
Речник Повітряних сил прокоментував російський обстріл аеродрому на Хмельниччині
Речник Повітряних сил прокоментував російський обстріл аеродрому на Хмельниччині
ГоловнаСвіт

Байден сказав Ердогану, що Туреччина має відмовитися від заперечень щодо вступу Швеції до НАТО

Водночас Ердоган заявив про бажання Анкари придбати літаки F-16.

Байден сказав Ердогану, що Туреччина має відмовитися від заперечень щодо вступу Швеції до НАТО
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом заявив про те, що Анкара має відмовитися від заперечень проти вступу Швеції в НАТО.

Водночас Ердоган ще раз заявив про бажання Туреччини придбати винищувачі F-16, пише Reuters.

Байден зателефонував Ердогану, щоб привітати його із перемогою на президентських виборах, які пройшли 28 червня. Саме тоді відбулася ця розмова.

“Я говорив з Ердоганом. Я привітав Ердогана. Він все ще хоче попрацювати над… F-16. Я сказав йому, що ми хочемо укласти угоду зі Швецією, тож давайте це зробимо. І ми знову будемо на зв'язку один з одним”, – сказав Байден журналістам перед від'їздом з Білого дому до штату Делавер.

Відповідаючи на запитання, чи очікує глава США від Ердогана якихось зрушень у питанні членства Швеції в НАТО, Байден сказав, що говорив про це з турецьким президентом.

“Я порушив це питання з ним. Ми поговоримо про це більше наступного тижня”, – уточнив президент США.

Підписуйтесь на наш Youtube канал
 

Нагадаємо, минулого року Швеція та Фінляндія подали заявки на членство в НАТО, однак Туреччина ще не схвалила заявку Швеції.

Туреччина прагнула купити у США винищувачі F-16 на суму 20 млрд доларів, але угода загальмувалася через заперечення з боку Конгресу США, якому не подобається відмова Анкари погодити розширення НАТО. Адміністрація Байдена неодноразово заявляла, що підтримує цю угоду.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies