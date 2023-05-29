Молдова відмовилась коментувати участь Зеленського у саміті Європейської політичної спільноти

Влада Молдови з повагою ставиться до засекречування цієї інформації українською стороною.

Наразі невідомо, чи прийме президент України Володимир Зеленський участь у саміті Європейської політичної спільноти в Молдові.

Про це повідомляє Newsmaker.

Міністр внутрішніх справ Молдови Ганна Ревенко заявила, що інформація про можливе прибуття президента України "має бути засекречена з міркувань безпосередньої безпеки пана Зеленського".

Крім того, Ревенко наголосила, що влада з повагою ставиться до цієї необхідності.

Саміт Європейської політичної спільноти відбудеться 1 червня у замку “Мімі” у Бульбоаку в Молдові. На нього зберуться близько 50 європейських лідерів, більшість з яких вже підтвердили свою участь.

Нагадаємо, 22 травня Рада Євросоюзу оголосила про те, що запускає Місію партнерства ЄС у Республіці Молдова. Також Рада Європи прийняла нову структуру санкцій, яка надає Європейському Союзу можливість накладати санкції проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу суверенітету та незалежності Молдови. Це стосується тих, хто становить загрозу демократії Молдови, верховенству права, стабільності чи безпеці.