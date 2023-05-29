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Канцлер ФРН Шольц запросив президента Туреччини Ердогана до Німеччини

Також Шольц привітав Ердогана із переобранням.

Канцлер ФРН Шольц запросив президента Туреччини Ердогана до Німеччини
Фото: EPA

Вдень 29 травня канцлер Німеччини Олаф Шольц провів телефонну розмову з переобраним президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини

Федеральний канцлер запросив Ердогана з інавгураційним візитом до Берліна.

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Шольц обговорив з Ердоганом розвиток у східному Середземномор’ї та рішення, які зараз приймаються в НАТО. Також сторони обговорили відносини Туреччини з Європейським Союзом.

Нагадаємо, переможцем другого туру виборів президента Туреччини за підсумками підрахунку абсолютної більшості бюлетенів стає чинний глава держави Реджеп Тайїп Ердоган

Того ж дня президент України Володимир Зеленський привітав турецького лідера Ердогана з перемогою на президентських виборах.

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