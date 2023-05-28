Головне за день. Неділя, 28 травня

18 відбитих ворожих атак на сході, ворожі обстріли, перемога Ердогана на виборах у Туреччині. Яким запам’ятається 459-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повного захоплення Луганської та Донецької областей. Упродовж доби підрозділи сил оборони відбили 18 ворожих атак.

Цієї ночі Російська Федерація завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА “Shahed”. Наші захисники знищили 58 безпілотників із 59.

Загалом за добу противник завдав 91 авіаційного удару та здійснив близько 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіація сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 – по зенітно-ракетних комплексах. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, зенітно-ракетний комплекс С-300, 3 пункти управління та склад боєприпасів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 28 травня – в нашій новині.

Президент Володимир Зеленський подякував силам протиповітряної оборони та рятувальникам за самовіддану роботу.

Про це глава держави написав у Телеграмі.

"Сили протиповітряної оборони України. Ви чуєте сигнал повітряної тривоги інакше, ніж більшість. Ви спрямовуєте погляд угору, щоб нищити ворожі ракети, літаки, гелікоптери, безпілотники. Кожне збиття ворожих дронів та ракет – це врятовані життя людей", - зазначив Зеленський.

Він також подякував рятувальникам, які залучаються до ліквідації наслідків ворожих ударів і «викладаються на повну заради порятунку інших».

Удень 28 травня російська армія обстріляла дронами та з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Вдень ворог направив важку артилерію на Нікопольщину. Дісталося Мирівській громаді. А надвечір з дрона-камікадзе агресор атакував Марганецьку громаду”, – поінформував він.

За словами очільника ОВА, минулося без загиблих та постраждалих. Наслідки обстрілів уточнюються.

28 травня вдень російські військові поцілили у поле навколо Краматорська.

Про це розповів начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

"Ракета влучила в полі навколо міста. Тип ракети встановлюється. Вибухотехніки ще працюють на місці", — зазначив начальник МВА.

За його словами, травмованих та загиблих немає. Вибух пролунав під час повітряної тривоги.

Влада Краснодарського краю Росії заявила про атаку безпілотників на нафтопереробний завод.

В оперативному штабі регіону стверджують, що дрони намагалися наблизитися до території Ільського нафтопереробного заводу.

"Пошкодження інфраструктури НПЗ не сталося. Задимлення, що виникло, оперативно ліквідували чергові служби заводу. Постраждалих немає", - йдеться в заяві штабу.

Відомство не озвучило, кого вважає причетним до ймовірної атаки.

Переможцем другого туру виборів президента Туреччини за підсумками підрахунку абсолютної більшості бюлетенів стає чинний глава держави Реджеп Тайїп Ердоган.

Про це заявив голова Вищої виборчої ради Туреччини (ЦВК) Ахмет Йенер, пише Анадолу.

За його словами, за підсумками підрахунку 99,43% бюлетенів, Реджеп Тайїп Ердоган набрав 52,14% голосів, а його суперник Кемаль Киличдароглу – 47,86%.

“На підтримку кандидатури чинного президента висловилися 27 млн 513 тис. 587 виборців, а за Киличдароглу проголосували 25 млн 260 тис. 210 виборців. Різниця склала 2 млн 253 тис. 478”, - сказав голова ЦВК.Докладніше – в нашій новині.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!