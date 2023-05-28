У районі Бахмута дезертували 30 “вагнерівців”, у Лисичанську – 80 військових РФ, – Генштаб

В окупованому Лисичанську Луганської області дезертирували близько 80 російських військових, в районі Бахмута – ще близько 30 "вагнерівців".

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"У Лисичанську Луганської області дезертирували близько 80 осіб з підрозділу "Шторм-Z" російських окупаційних військ. Вони самовільно залишили бойові позиції”, – йдеться у повідомленні.

Також в районі Бахмута дезертирували близько 30 осіб з ПВК "Вагнер", які також самовільно залишили бойові позиції, викравши військову техніку".

Нагадаємо, британська розвідка повідомляла, що за п’ять місяців 2023 року у військових судах Російської Федерації розглянули 1 053 справи про самовільну втечу солдатів. Це більше, ніж за весь 2022 рік.

За минулу добу, 27 травня, Збройні сили України знищили ще 400 російських загарбників. Загалом Росія вже втратила у війні з Україною 206 600 військових.