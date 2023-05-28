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Через атаку безпілотників у Житомирі пошкоджено щонайменше 26 будинків

Крім того, пошкоджень зазнали заклади освіти та охорони здоров’я.

Внаслідок атаки безпілотників у ніч на неділю в Житомирі пошкоджено принаймні 26 будинків, а також заклади освіти та охорони здоров’я.

Про це повідомила Житомирська міська рада.

"Після сьогоднішньої тривоги у місті є пошкодження. Переважно це місця загального користування багатоквартирних будинків. У сходинкових прольотах повилітало скло", - йдеться у повідомленні.

Крім того, пошкоджень зазнали заклади освіти та охорони здоров’я.

"Заклади освіти та заклади охорони здоров’я, де є пошкодження дверей та вікон, працюють у штатному режимі. Лише учні ліцею № 25, які тимчасово вчаться у ліцеї № 33, відзавтра вчитимуться дистанційно", - повідомили в міськраді.

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Нагадаємо, що у ніч на 28 травня ворог атакував Україну іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з північного напрямку – Брянська область, та південного – Краснодарський край. Загалом зафіксовано пуски рекордної кількості дронів-камікадзе – 54. Внаслідок успішної бойової роботи знищено 52 "шахеди". 

Повідомлялося, що окупанти завдали удару по одному з інфраструктурних об'єктів Житомирської області.

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