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Росіяни поцілили по приватних будинках Нікополя

Снарядами пошкодило дах домоволодінь.

Росіяни поцілили по приватних будинках Нікополя
Фото: Поліція Дніпропетровщини

28 травня зі ствольної артилерії окупанти поцілили по приватних будинках Нікополя.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

"Снарядами пошкодило дах домоволодінь, вилетіло скло на вікнах. Завдано руйнувань двом господарчим спорудам. Обірвало лінії електромереж та газогони", - йдеться в повідомленні. 

Поліцейські продовжують роботу на місцях ворожої атаки, опитують потерпілих власників будинків та збирають речові докази.

Фото: Поліція Дніпропетровщини

Фото: Поліція Дніпропетровщини

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Нагадаємо, що 25 травня, російські окупаційні війська двічі обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області з важкої артилерії. 

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