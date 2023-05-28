На Таврійському напрямку знищено та пошкоджено 8 одиниць ворожої техніки

ЗСУ також знищили 3 склади з боєприпасами ворога.

За добу українські захисники на Таврійському напрямку виконали 609 вогневих завдань, було знищено та пошкоджено 8 одиниць ворожої військової техніки.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 609 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали понад роту. Знищено та пошкоджено 8 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 2 танки, 3 БМП, система відеоспостереження "Муром-М", гаубиця 2А65 "Мста-Б", - написав Тарнавський.

Крім цього, українські військові знищили 3 склади з боєприпасами ворога.

Нагадаємо, що 26 травня росіяни втратили вбитими та пораненими майже дві роти на Таврійському напрямку.