Росіяни втратили вбитими та пораненими майже дві роти на Таврійському напрямку

Українські військові 26 травня виконали 774 вогневих завдання на Таврійському напрямку.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

ЗСУ знищили чотири склади з боєприпасами окупантів. Армія РФ вбитими та пораненими втратила майже дві роти військових.

"Знищено та пошкоджено 13 одиниць військової техніки противника. Зокрема танк, чотири БМП, БпЛА “Ланцет-3”, БпЛА “Zala”, БпЛА “Орлан”, станція РЕБ “Борисоглєбськ-2”, систему відеоспостереження “Муром-М”, - наголосив Тарнавський.

Нагадаємо, що загальні бойові втрати російської армії станом на 27 травня сягнули вже близько 206 200 - це на 480 більше, ніж за минулу добу.