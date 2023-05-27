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ГоловнаСуспільствоВійна

​Втрати російської армії сягнули вже близько 206 200 осіб

За минулу добу українські захисники ліквідували ще 480 загарбників.

​Втрати російської армії сягнули вже близько 206 200 осіб
Фото: СтратКом ЗСУ у Telegram

Загальні бойові втрати російської армії станом на 27 травня сягнули вже близько 206200 - це на 480 більше, ніж за минулу добу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Фото: Генштаб ЗСУ

Серед інших втрат ворога:

  • танків ‒ 3799 (+3) од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 7442 (+7) од, 
  • артилерійських систем – 3406 (+22) од, 
  • РСЗВ – 572 (+2) од, 
  • засобів ППО ‒ 329 (+1) од,
  • літаків – 310 (+0) од, 
  • гелікоптерів – 296 (+0) од, 
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2941 (+31),
  • крилатих ракет ‒ 1025 (+10),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6172 (+11) од,
  • спеціальної техніки ‒ 449 (+3).

Нагадаємо, спецпризначенці Департаменту кібербезпеки СБУ за допомогою дронів-камікадзе відключили два російські комплекси “Гренадер” та один “Муром”. А українські бійці ССО виявили та допомогли знищити позицію росіян у Луганській області.

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