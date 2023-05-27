​Втрати російської армії сягнули вже близько 206 200 осіб

Загальні бойові втрати російської армії станом на 27 травня сягнули вже близько 206200 - це на 480 більше, ніж за минулу добу.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Фото: Генштаб ЗСУ

Серед інших втрат ворога:

танків ‒ 3799 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7442 (+7) од,

артилерійських систем – 3406 (+22) од,

РСЗВ – 572 (+2) од,

засобів ППО ‒ 329 (+1) од,

літаків – 310 (+0) од,

гелікоптерів – 296 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2941 (+31),

крилатих ракет ‒ 1025 (+10),

кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6172 (+11) од,

спеціальної техніки ‒ 449 (+3).

Нагадаємо, спецпризначенці Департаменту кібербезпеки СБУ за допомогою дронів-камікадзе відключили два російські комплекси “Гренадер” та один “Муром”. А українські бійці ССО виявили та допомогли знищити позицію росіян у Луганській області.