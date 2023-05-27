​Втрати російської армії сягнули вже близько 206 200 осіб

Загальні бойові втрати російської армії станом на 27 травня сягнули вже близько 206200 - це на 480 більше, ніж за минулу добу.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Серед інших втрат ворога:
- танків ‒ 3799 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7442 (+7) од,
- артилерійських систем – 3406 (+22) од,
- РСЗВ – 572 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 329 (+1) од,
- літаків – 310 (+0) од,
- гелікоптерів – 296 (+0) од,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2941 (+31),
- крилатих ракет ‒ 1025 (+10),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6172 (+11) од,
- спеціальної техніки ‒ 449 (+3).
Нагадаємо, спецпризначенці Департаменту кібербезпеки СБУ за допомогою дронів-камікадзе відключили два російські комплекси “Гренадер” та один “Муром”. А українські бійці ССО виявили та допомогли знищити позицію росіян у Луганській області.