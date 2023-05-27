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Кіберфахівці СБУ знищили три комплекси спостереження окупантів

Російські комплекси спостереження знищили за допомогою дронів-камікадзе. 

Кіберфахівці СБУ знищили три комплекси спостереження окупантів
Фото: Скріншот з відео

Кіберфахівці Служби Безпеки України знищили три комплекси спостереження росіян.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки за допомогою дронів-камікадзе відключили два комплекси “Гренадер” та один “Муром”, - повіомили в СБУ.

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Російські окупаційні війська використовували комплекси спостереження, щоб цілодобово стежити за територією та переміщенням наших військових.

Крім того, вони коригували російську артилерію.  

Нагадаємо, раніше оператори Сил Спецоперацій України знищили російський комплекс спостереження “Іронія”.

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