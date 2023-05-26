Російські окупанти обстріляли сім громад Сумщини

Сьогодні, 26 травня, обстрілів з боку російських окупаційних військ зазнали Середино-Будська, Новослобідська, Великописарівська, Шалигинська, Юнаківська, Миропільська та Білопільська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів, було зафіксовано 58 вибухів.

Великописарівську громаду росіяни обстріляли з артилерії, було пошкоджено “Будинок дитячої та юнацької творчості”, приміщення ліцею імені І.М. Середи та адміністративне приміщення.

З мінометів окупанти обстріляли Білопільську громаду, пошкоджено лінію електропередач.

Середино-Будську та Шалигинську громади обстріляли з артилерії, а Юнаківську - із САУ.

Новослобідську та Миропільську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Нагадаємо, цієї доби Росія завдала 18 ракетних ударів по Київщині та Дніпропетровщині із застосуванням десятка крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (були знищені українськими захисниками).