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Російські окупанти обстріляли сім громад Сумщини

Всього протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів.

Російські окупанти обстріляли сім громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 26 травня, обстрілів з боку російських окупаційних військ зазнали Середино-Будська, Новослобідська, Великописарівська, Шалигинська, Юнаківська, Миропільська та Білопільська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Загалом протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів, було зафіксовано 58 вибухів. 

Великописарівську громаду росіяни обстріляли з артилерії, було пошкоджено “Будинок дитячої та юнацької творчості”, приміщення ліцею імені І.М. Середи та адміністративне приміщення. 

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З мінометів окупанти обстріляли Білопільську громаду, пошкоджено лінію електропередач.

Середино-Будську та Шалигинську громади обстріляли з артилерії, а Юнаківську - із САУ. 

Новослобідську та Миропільську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Нагадаємо, цієї доби Росія завдала 18 ракетних ударів по Київщині та Дніпропетровщині із застосуванням десятка крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 (були знищені українськими захисниками).

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