Таких танків було випущено до 100 штук.

Бійці підрозділу К2 зі складу 54 ОМбР на напрямку Соледар-Сіверськ у Донецькій області виявили з повітря російський танк Т-90М "Прорив".

Про це повідомила пресслужба Оперативного командування “Схід”.

“Залишати його в робочому стані - гріх. Було прийнято рішення - знищити. Операція тривала пів ночі”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таких танків було випущено до 100 штук. Вартість одного танку сягає 4,5 млн доларів.

Нагадаємо, днями бійці 28-ої ОМБр влучним вогнем знищили колону російських окупаційних військ. Щонайменше 10 одиниць техніки ворога тепер прикрашають поля Донеччини.