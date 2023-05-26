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Українські бійці знищили російський танк “Прорив” на Донеччині

Таких танків було випущено до 100 штук.

Українські бійці знищили російський танк “Прорив” на Донеччині
Фото: Скріншот з відео

Бійці підрозділу К2 зі складу 54 ОМбР на напрямку Соледар-Сіверськ у Донецькій області виявили з повітря російський танк Т-90М "Прорив"

Про це повідомила пресслужба Оперативного командування “Схід”.

“Залишати його в робочому стані - гріх. Було прийнято рішення - знищити. Операція тривала пів ночі”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що таких танків було випущено до 100 штук. Вартість одного танку сягає 4,5 млн доларів.

Нагадаємо, днями бійці 28-ої ОМБр влучним вогнем знищили колону російських окупаційних військ. Щонайменше 10 одиниць техніки ворога тепер прикрашають поля Донеччини.

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