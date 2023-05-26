Повернення кривавого Асада
Повернення кривавого Асада
Календарна реформа: чому це раціонально
Календарна реформа: чому це раціонально
​У Києві голова Макарівського райсуду насмерть збив нацгвардійця на блокпосту (доповнено)
​У Києві голова Макарівського райсуду насмерть збив нацгвардійця на блокпосту (доповнено)
Росіяни вдарили по Дніпру ракетами. Зруйновано поліклініку і ветеринарну лікарню, є загиблі і поранені
Росіяни вдарили по Дніпру ракетами. Зруйновано поліклініку і ветеринарну лікарню, є загиблі і поранені
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Чому Пашинян вирішив віддати Азербайджану Карабах і що це змінює
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
Жіночі купе і вагони в поїздах. Як це працює у світі – Чехія, Німеччина, Австрія, Японія
У Києві уламки збитої ракети пошкодили дах ТРЦ, приватний будинок та автомобілі
У Києві уламки збитої ракети пошкодили дах ТРЦ, приватний будинок та автомобілі
Три товариші з Бахмутського напрямку: балада про любов і дружбу під час війни (про неідеальних солдатів)
Три товариші з Бахмутського напрямку: балада про любов і дружбу під час війни (про неідеальних солдатів)
Зеленський призначив заступника голови СБУ. У його родичів були російські паспорти
Зеленський призначив заступника голови СБУ. У його родичів були російські паспорти
ГоловнаСуспільствоПодії

До складу українських ВМС передали катер "Буча". На церемонію прибув Залужний

Катер входитиме до складу річкової флотилії, яка була створена минулого року на Київщині.

До складу українських ВМС передали катер "Буча". На церемонію прибув Залужний
Малий броньований артилерійський катер "Буча" ВМС ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ

26 травня до корабельно-катерного складу ВМС ЗСУ передали малий броньований артилерійський катер "Буча". Він входитиме до складу річкової флотилії, яка була створена минулого року на Київщині.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

На офіційній церемонії включення були заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала та особовий склад ВМС.

За словами командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи, катер належить до із серії катерів, які будують для Військово-Морських Сил з 2016 року. 

"Катер "Буча" був закладений ще до широкомасштабної агресії РФ, але його будівництво і державні випробування завершились вже під час активних бойових дій на Київщині. Сьогодні, наказом міністра оборони, він прийнятий до складу Військово-Морських Сил. На катері піднято прапор Військово-Морських Сил ЗСУ. З цього моменту цей катер — повноцінний член флотської родини тут, на Київському морі. І він захищатиме Україну з річкового напрямку", - сказав Неїжпапа.

Він додав, що з початку повномасштабної російської агресії ніяких сил і засобів ВМС на річці Дніпро не було. "Але за ініціативи Командування Сухопутних військ та підтримки  Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного було створено спочатку один дивізіон, потім інший, але в іншому місці - на півдні річки Дніпро. Створений безпосередньо орган управління, який буде здійснювати управління усіма катерами та кораблями на Дніпрі", - зазначив Неїжпапа.

На катері "Буча" встановили сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. Як зазначили в Генштабі, одна з особливостей цього катера — його низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна та теплова помітність. Він малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів ворога. Також засіб оснащений системою захисту від наведення зброї противника та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс.

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
Фото: Генштаб ЗСУ
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний

Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа
Фото: Генштаб ЗСУ
Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа

Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, торік в Стамбулі на військовій верфі підприємства Istanbul Naval Shipyard відбулась церемонія спуску на воду першого корвета Ada MILGEM, який будується на замовлення Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Володимир Зеленський присвоїв корвету класу Ada ім’я "Гетьман Іван Мазепа".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies