Катер входитиме до складу річкової флотилії, яка була створена минулого року на Київщині.

26 травня до корабельно-катерного складу ВМС ЗСУ передали малий броньований артилерійський катер "Буча". Він входитиме до складу річкової флотилії, яка була створена минулого року на Київщині.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

На офіційній церемонії включення були заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний, начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Шаптала та особовий склад ВМС.

За словами командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи, катер належить до із серії катерів, які будують для Військово-Морських Сил з 2016 року.

"Катер "Буча" був закладений ще до широкомасштабної агресії РФ, але його будівництво і державні випробування завершились вже під час активних бойових дій на Київщині. Сьогодні, наказом міністра оборони, він прийнятий до складу Військово-Морських Сил. На катері піднято прапор Військово-Морських Сил ЗСУ. З цього моменту цей катер — повноцінний член флотської родини тут, на Київському морі. І він захищатиме Україну з річкового напрямку", - сказав Неїжпапа.

Він додав, що з початку повномасштабної російської агресії ніяких сил і засобів ВМС на річці Дніпро не було. "Але за ініціативи Командування Сухопутних військ та підтримки Головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного було створено спочатку один дивізіон, потім інший, але в іншому місці - на півдні річки Дніпро. Створений безпосередньо орган управління, який буде здійснювати управління усіма катерами та кораблями на Дніпрі", - зазначив Неїжпапа.

На катері "Буча" встановили сучасне навігаційне і радіолокаційне обладнання та озброєння для ураження цілей противника. Як зазначили в Генштабі, одна з особливостей цього катера — його низька візуальна оптико-електронна, радіолокаційна та теплова помітність. Він малопомітний для радіолокаційних та інфрачервоних засобів ворога. Також засіб оснащений системою захисту від наведення зброї противника та системою автоматичної постановки димових і теплових завіс.

Фото: Генштаб ЗСУ Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний

Фото: Генштаб ЗСУ Командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа

Фото: Генштаб ЗСУ

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