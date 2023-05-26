Президент Бразилії поспілкувався з Путіним і відмовився їхати в Росію

Російський президент запрошував бразильського колегу на Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі.

Президент Бразилії Інасіо Лула да Сілва провів телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним і відхилив запрошення приїхати до РФ.

Про це Лула написав у своєму твітер-акаунті.

Путін запрошував главу Бразилії на Міжнародний економічний форум у Санкт-Петербурзі. Однак Лула відповів, що зараз не можу це зробити.

"...Але підтвердив готовність Бразилії, а також Індії, Індонезії та Китаю, спілкуватися з обома сторонами конфлікту в пошуках миру", - йдеться в дописі.

Conversei agora por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Agradeci a um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, e respondi que não posso ir a Rússia nesse momento, mas reiterei a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e… — Lula (@LulaOficial) May 26, 2023

Нагадаємо, нещодавно глава ОП Андрій Єрмак заявив, що президента Бразилії Інасіо Лулу да Сілву очікують на Саміті миру, який може пройти у липні.

Крім того, Володимир Зеленський запрошував главу Бразилії в Україну. Це сталося під час зустрічі Зеленського зі спеціальним радником президента Бразилії з міжнародних питань Селсо Аморімом. Тоді на зустрічі в ОПУ йшлося про ситуацію на фронті, дії російських окупантів, нещодавні ракетні атаки Росії на цивільну інфраструктуру та українських громадян.