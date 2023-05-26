"Після вступу Великобританії... все більше економік висловлюють зацікавленість у приєднанні", - зазначила міністерка торгівлі Канади Мері Нг.

Канада підтримала заявку України на приєднання до Транстихоокеанського партнерства (CPTPP).

Про це йдеться в дописі у твітері міністерки торгівлі Канади Мері Нг.

"Після вступу Великобританії, оскільки все більше економік висловлюють зацікавленість у приєднанні, Канада вітає заявку України на приєднання до CPTPP", - зазначила Нг.

Thank you Minister @DamienOConnorMP for hosting today’s CPTPP meeting to continue the momentum of this dynamic agreement. Following the UK’s accession, as more economies express interest in joining, Canada welcome’s Ukraine’s application to join CPTPP. pic.twitter.com/lIuCqAej79 — Mary Ng (@mary_ng) May 26, 2023

Нагадаємо, на початку травня Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про утворення делегацію України для участі у переговорах про приєднання до Всеосяжної та прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство.

Україна прагне приєднатися до CPTPP, яке налічує 11 держав, щоб стимулювати торгівлю та прямі іноземні інвестиції.

В українському Мінекономіки зазначили, що розраховують на вступ України до Угоди на початку 2024-го року.