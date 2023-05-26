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Канада підтримала заявку України на приєднання до Транстихоокеанського партнерства

"Після вступу Великобританії... все більше економік висловлюють зацікавленість у приєднанні", - зазначила міністерка торгівлі Канади Мері Нг.

Канада підтримала заявку України на приєднання до Транстихоокеанського партнерства
Міністерка торгівлі Канади Мері Нг
Фото: Twitter/Mary Ng

Канада підтримала заявку України на приєднання до Транстихоокеанського партнерства (CPTPP).

Про це йдеться в дописі у твітері міністерки торгівлі Канади Мері Нг.

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"Після вступу Великобританії, оскільки все більше економік висловлюють зацікавленість у приєднанні, Канада вітає заявку України на приєднання до CPTPP", - зазначила Нг.

Нагадаємо, на початку травня Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про утворення делегацію України для участі у переговорах про приєднання до Всеосяжної та прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство.

Україна прагне приєднатися до CPTPP, яке налічує 11 держав, щоб стимулювати торгівлю та прямі іноземні інвестиції. 

В українському Мінекономіки зазначили, що розраховують на вступ України до Угоди на початку 2024-го року.

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