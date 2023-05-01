Зеленський утворив делегацію для участі у переговорах про приєднання України до Транстихоокеанського партнерства

Є перспектива приєднатися до Угоди вже цього року, заявили у Мінекономіки.

Президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про утворення делегацію України для участі у переговорах про приєднання до Всеосяжної та прогресивної угоди про Транстихоокеанське партнерство.

Про це йдеться на сайті глави держави.

У складі делегації перебувають її голова, перша віце-прем’єр-міністр України — міністр економіки Юлія Свириденко, торговий представник України, заступник глави делегації Тарас Качка, очільниця департаменту міжнародного права Міністерства юстиції Тамара Андрієва, директор департаменту торговельних угод та розвитку експорту Міністерства економіки Олександр Жемойда, начальниця відділу координації міжнародної технічної допомоги департаменту міжнародної співпраці та євроінтеграції Міністерства аграрної політики та продовольства Поліна Іващенко, заступник директора департаменту з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Державної митної служби Ігор Смірнов і головний консультант відділу з розвитку підприємництва та регуляторної політики ОПУ Віктор Чіхранов.

Також Зеленський уповноважив Юлію Свириденко підписання запиту про приєднання України до Транстихоокеанського партнерства.

У Мінекономіки зазначили, що розраховують на вступ України до Угоди про Транстихоокеанське партнерство на початку 2024-го року.

"Разом з тим, є перспектива приєднатися до Угоди вже цього року. Це дасть Україні можливість лібералізації нетарифних обмежень у торгівлі товарами і послугам з країнами цього регіону, а також відкриє доступ на нові ринки збуту. Крім того, це надасть нам змогу розширити доступ до прямих іноземних інвестицій. Зокрема, основними інвесторами в економіку країн Транстихоокеанського партнерства є США, Великобританія та країни ЄС", - пояснила голова делегації Свириденко.

Торговий представник Тарас Качка зауважив, що початок переговорів відбудеться після остаточного рішення Великобританії щодо приєднання до угоди. Зокрема, це перша європейська країна, яка найближчим часом може приєднатися до цієї трансконтинентальної угоди.

"Сподіваюся, що Сполучене Королівство незабаром приєднається, і ми будемо мати пріоритет, щоб стати частиною цієї угоди, яка об’єднує наших партнерів з тихоокеанського регіону, зокрема, Австралію, Нову Зеландію, Перу, Канаду та інші країни", - зазначив Качка.

Нагадаємо, США і 11 держав домовилися про Транстихоокеанське партнерство у 2015 році. Тоді договір передбачав створення зони вільної торгівлі в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Крім Штатів, документ підписали Японія, Нова Зеландія, В'єтнам, Канада, Австралія, Малайзія, Перу, Бруней, Сінгапур, Чилі та Мексика. Однак документ не вступив у силу.

У 2017-му угоду відродили 11 держав без участі США.