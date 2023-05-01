У Раду внесли законопроєкт проти миттєвих кредитів під 1500% річних

Пропонується встановити граничні розміри денної процентної ставки на рівні 0,8%. Сьогодні в Україні в середньому – це 2,5%.

У Верховній Раді зареєстрували проєкт змін до закону "Про споживче кредитування", який обмежить максимальний розмір реальної денної процентної ставки на рівні 0,8%.

Про це повідомив у фейсбуці голова Національного банку Андрій Пишний.

Він пояснив, що сьогодні фінансові компанії, які займаються мікрокредитуванням, готові миттєво видавати гроші, не пояснюючи детально умов кредитування.

"Як свідчить наш аналіз, інспекційні перевірки та звернення громадян – це переважно маніпулювання поведінкою споживачів, створення умов, за яких позичальник просто не має ані часу, ані можливості розібратися та усвідомити наслідки укладення кредитного договору. Це гроші в середньому під 1500% % річних, які надаються миттєво, без належного пояснення всього боргового навантаження", – зазначив Пишний.

Зміни пропонують встановити граничні розміри денної процентної ставки. Сьогодні в Україні в середньому – це 2,5%. У Нацбанку пропонують зменшити її більш ніж втричі, зафіксувавши на рівні 0,8%.

По-друге, зменшити надмірне боргове навантаження на одного споживача. По-третє, пропонується запровадити додаткові штрафні санкції за порушення встановлених обмежень, щоб своєчасно та ефективно реагувати на них.

"Запропоновані зміни є однією зі складових нашої концепції відповідального кредитування та ефективного регулювання на ринку небанківських фінансових послуг. Друга – це можливість рухатися з тією самою швидкістю, що й решта фінансового сектору. Тому одночасно ми пропонуємо внести зміни до ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", – зазначив Пишний.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю LB.ua Пишний розповів, що кредитний ризик й надалі залишається найбільшою загрозою для банківського сектору.

За його словами, за 2022 рік цей ризик змусив сформувати резерви на суму понад 100 мільярдів гривень – це понад 12% кредитного портфеля.